Reconquistense que vive en Milán: «Hoy estamos viviendo esta película de guerra por no creer que el coronavirus era una pandemia y que iba a matar mucha gente»

Desde Reconquista.com.ar nos contactamos con un reconquístense que vive desde hace más de 10 años en Milán para que nos cuente la situación que está viviendo, respecto al coronavirus, en la ciudad Italiana.

Christian tiene 38 años y vive en Milán junto con su mujer y su hijo de 2 años, tiene una empresa de publicidad, la cual es su principal fuente de ingreso. Nos ha comentado que con la situación del coronavirus perdió el 90% de sus clientes y que su mujer se encuentra con vacaciones desde el 27 de febrero.

Cuando le preguntamos por cómo le afectó el coronavirus en su economía, él nos respondió:

-“Si me lo preguntabas hace una semana te hablaría de que económicamente nos afectó un montón. Prácticamente perdí el 90% de mis clientes y mi mujer está en casa desde el 27 de febrero tomando vacaciones anticipadas. Hoy la verdad que no nos importa lo económico. No nos importa no tener trabajo. No nos importa no podemos pagar los impuestos. La realidad que vivimos con el coronavirus nos cambió la vida de un modo increíble. Estamos en una situación parecida a la que nos contaban nuestros abuelos de cómo era la guerra. Vivimos encerrados, con temor, esperamos todos los días a las 18 horas el parte, siempre con la esperanza de que los números bajen y no estaría siendo así. Hoy los números se duplicaron, tenemos más de 4100 nuevos infectados y 440 muertos. Hoy esperábamos con ansiedad los números porque hace 10 días que estamos en cuarentena y los números tendrían que haber bajado, lastimosamente eso no está pasando”.

¿Qué medidas tomo el gobierno?

-“Actualmente en Milán se vive el estado de cuarentena, los habitantes pueden salir al supermercado o a la farmacia y deben prestar total cuidado. Se les exige mantener más de tres metros de distancia y no tocarse. La seguridad como la policía en los lugares públicos vigila que no existan contactos o se encuentren personas con síntomas circulando. Al supermercado te dejan entrar de a pocos, las colas afuera son largas”.

Christian recalca que “el cuidado es responsabilidad de todos y que es más que necesario, quizás no te morís vos, pero podes transmitir el virus a personas vulnerables como tus padres o abuelos que después terminan falleciendo en soledad. El gobierno, los políticos no te van a cuidar, son las personas que deben cuidarse entre sí”.

En la realidad que están viviendo, como la describe el entrevistado, como de película de guerra, es tan dura que lo superficial ya no existe, lo económico no es una preocupación, lo importante es sobrevivir.

En Milán el gobierno tomo medidas tardías y como en la argentina muchos de los habitantes no creían lo que se les venía hasta que les toco la cruda realidad, ver a personas cercanas que antes eran muy sanas, estar muy enfermas, aisladas, sin poder acompañarlos, sin poder saber de su salud, sin poder en el peor de los finales, acompañarlos en su entierro.

Con respecto a esto, el reconquístense que vive en Milán hace 10 años, nos contó una triste situación que lo toca muy de cerca:

-“Es muy triste ver los camiones del ejército llevándose los muertos a otra ciudad porque no hay lugar donde ponerlos. Hoy tengo un amigo de 53 años, sin ninguna enfermedad que complicaría el cuadro de coronavirus, pero esta entubado, hace 4 días, muy grave y no mejora Esta solo en el hospital, nadie lo puede ver, porque no nos permiten ingresar por protección, ni a su novia, ella nos da el parte una vez por día, habla telefónicamente con el doctor. Hace dos días lo pusieron boca abajo para que pueda respirar mejor, pero no está funcionando. Casos como el de mi amigo hay miles, la atención está colapsada, todo es un caos, no hay lugar para nadie”.

Ante esta situación, el gobierno Italiano está armando hospitales en lugares donde antes eran ferias o paseos. El problema no es el lugar, es que no hay respiradores en el mundo, Italia tiene el dinero para comprarlos pero no los están consiguiendo a nivel mundial.

Los médicos y científicos que atienden en Italia comunican todos los días por los medios televisivos y radiales la situación con la que se encuentran. Cuenta Christian que es como una especie de cadena nacional, donde los profesionales de la salud explican que del covid-19 te podes curar y dan las medidas de prevención, pero afirma que la problemática es que si tenes algunos síntomas y no te pueden dar la atención necesaria te morís porque los lugares donde atienden los médicos están colapsados. A su vez, nos comenta que no hay una cura rápida, pero allá están probando con medicamentos que ayudan a desinflamar los pulmones. Como prevención, menciona que no queda más que lavarse las manos y no tocar nada cuando salen al súper, vuelven y es tanto el miedo que poseen que directamente se bañan. Mantienen la casa bien limpia, desinfectada con lavandina. A lo que le preguntamos ¿Cómo son los pasos que deben seguir si presentan síntomas?

-“Si presentas síntomas debes llamar por teléfono y si no estás con fiebre o necesitas un respirador urgente, no te prestan atención. Solicitan que te quedes en tu casa. Hubo casos que al momento de realizar la llamada presentaban síntomas leves, pero al pasar las horas fueron empeorando y no pudieron buscarlos a tiempo. Estos casos no son registrados, por lo que el número de 3300 casos no estaría siendo correcto. Además, hay más de 17000 personas recuperándose en la casa”.

¿Qué nos recomendarías a los argentinos como medida de prevención?

-“Ante todo les recomienda que no salgan, hay que quedarse en casa y creer, porque yo cometí como muchos, el error de no creer, de pensar en lo económico, de no querer parar, pero hay que parar. Aquí nos enteramos un jueves a la noche que habían 2 casos y para el lunes el número ascendió a 100. Creo que Italia si podría volver el tiempo atrás y ver de antemano la situación que íbamos a vivir, cerraría todo desde el minuto 1. Hoy estamos viviendo esta película de terror por no creer que el coronavirus era una pandemia y que iba a matar mucha gente. Si estás en tu casa y respetas las reglas esto no pasa, es muy duro pero cada vez que no respetas una regla tenes que pensar que estás matando un abuelo o un padre. Ahora no podemos hacer mucho, nos invaden sentimientos de impotencia, de tristeza, de solo pensar que puede pasar algo a mi familia en reconquista y no poder hacer nada ni siquiera tomar un avión. Entiendan que cuando las personas entrar a un hospital en cuarentena perdes totalmente el contacto y eso va a pasar también en Argentina. Estoy cansando de pelear con mis amigos y mi familia para que entiendan que no es una pavada. Perdón que fui dramático pero es la verdad. El dato es que nosotros hoy tenemos 450 muertos por día y son el resultado de tener una cuarentena débil como la que tienen ustedes hoy. Hacer la cuarentena que están haciendo ustedes actualmente no va a parar el virus, va a servir para que dentro de 15 días cuenten 400 o más abuelos, padres, amigos muertos. El mensaje que quiero transmitirle con esto es que ya tienen nuestra experiencia, a pesar de todo, estoy muy contento de ver que el gobierno se está moviendo rápido, pero el gobierno no te va ayudar en esto. Lamentablemente el gobierno no te puede ayudar por más que quiera, menos los políticos. Las personas son las únicas que pueden ayudar a las personas”.

El caos que se vive en Italia, España y otros países europeos es en mayor medida el que se manejó en China y esperemos que no sea tan así en la Argentina. Por tal motivo, Christian se prestó para contarnos la cruda realidad que está viviendo y nos pidió disculpa por sonar tan drástico. Esperamos desde la redacción de Reconquista.com.ar que este testimonio nos sirva a todos los argentinos para tomar conciencia de una vez, no seamos incrédulos, no somos sobre poderosos como nos creemos siempre. Esta situación en mayor o menor medida nos va a tocar y sabemos que nuestros sistemas no están preparados para afrontarlos, es mejor prevenir, reducir el número de casos, cuidarnos entre todos, solo de esa forma vamos a poder salir a flote de esta situación. La responsabilidad de frenar esta pandemia está en la unión y es tarea de todos.

Frase que se visualiza en todas las ventanas italianas «va a estar todo bien».