Respiradores santafesinos

Las universidades de Rosario y de Rafaela estarían en condiciones de fabricar estos equipos a bajo costo para atender la urgencia en provincia.



Las instituciones de todo el país comenzaron a trabajar para brindar soluciones al avance del coronavirus. Tal es el caso de dos universidades de la provincia de Santa Fe que analizan la posibilidad de fabricar equipamiento médico de suma necesidad ante un brote local de COVID- 19.

Un respirador profesional estaría en el orden de los USS12.000 hasta U$S 30.000 según su origen. Teniendo en cuenta la cantidad existentes entre el sector público y privado, no se podría afrontar la cantidad de casos que prevé tendría la provincia, es que se ha pedido a la nación 50 equipos pero no serían suficientes.

Ante esta emergencia, la UNR y la UNRaf estarían en condiciones de fabricar equipo a valores cercanos a los U$S 2.000. Desde el gobierno piden un prototipo para probarlos y si superan los niveles mimos de exigencias, se le podría pedir la fabricación de 200 respiradores.