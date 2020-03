Nuevo revés para Vicentín desde la Bolsa de Comercio de Rosario

La cerealera que atraviesa un concurso de acreedores iniciado a principios del mes de marzo, se ve ahora imposibilitada para operar en el mercado de granos.

La compañía Vicentín continúa en una difícil situación. Intenta defender las fuentes de trabajo, rehabilitar su operatoria industrial y comercial, y lograr una reestructuración de sus pasivos. Pero este viernes, la Bolsa de Comercio de Rosario decidió suspender sus operaciones para la compra de granos en el mercado físico.

El proceso de quiebra de Vicentín tomó un nuevo rumbo con la apertura de su concurso preventivo de acreedores que se autorizó a principios del mes de marzo. Con una deuda de USD 1350 millones, dividida entre USD 1000 millones de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola, la compañía había solicitado el inicio en febrero.

El concurso fue tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Nro. 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista. En tanto, mediante una Resolución del juez, Fabián Lorenzini, la Justicia accedió al pedido de la empresa y decidió declarar la apertura del concurso de acreedores.

Suspensión

El directorio de la Bolsa rosarina tomó la resolución de frenar las operaciones de Vicentín hasta tanto logre un acuerdo con acreedores. Es decir que, por estos días, hasta que no se resuelva la situación de la compañía y el concurso no se levantará la sanción. Por lo tanto no puede operar en el Mercado Físico de Granos del país.

Sin embargo, cabe señalar que existe otra cerealera que tratará de ingresar a la compra de granos para proveer a la fábrica. Se trata de una empresa que no está ligada al concurso y que ya empezó a operar en el mercado.