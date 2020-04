Contundente rechazo de AMSAFE a las declaraciones del Gobernador Perotti

AMSAFE rechaza categóricamente las declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Fe en las que sostiene que se encuentra analizando como “una alternativa interesante” la emisión de bonos o cuasi-monedas para compensar la caída de recaudación de las provincias. El gobernador también expresó que “no hay piso, no hay recursos para garantizar el pago de los sueldos”, expresión que genera incertidumbre en miles de familias trabajadoras santafesinas.

Patacones, Lecop, Quebracho, Cecacor, y Bofe, quedaron en la memoria de las y los trabajadores y en el imaginario popular asociados al escenario de la crisis del 2001gestada con fuerza en los 90 con la aplicación de las recetas del FMI en nuestro país y que combinó una crisis económica, política y social con una fuerte caída de la recaudación y la falta de crédito externo.

Trabajadoras y trabajadores provinciales cobramos nuestro salario entre el 70 y el 85% en bonos.

La situación fue desesperante porque en los comercios no se los admitían y se veían obligados a vender los “papelitos” a las financieras o casas de cambio donde se cotizaban al 40 % de su valor nominal.

Las condiciones hoy no son las mismas. El congreso provincial acaba de aprobar la Ley de Necesidad Pública. Recordamos que cuando los docentes rechazamos el exiguo porcentaje de aumento que se nos ofrecía, se nos pretendió utilizar como objeto de chantaje para que que la Legislatura vote una ley, cuando ése era un tema del oficialismo con la oposición, no de los docentes. Y también como ahora, el gobierno amenazaba con no poder pagar los sueldos de los empleados públicos y los salarios. Cabe recordar que

en enero los percibimos con cronograma extendido con grave incumplimiento de la ley de contrato de trabajo.

No existe nada más irracional e insensible que creer que un instrumento que nunca funcionó puede llegar a funcionar esta vez. Las cuasi monedas impactan negativamente sobre las expectativas económicas de los docentes y sus familias y se convierten en una amenaza.

Hoy los y las docentes seguimos trabajando, en las escuelas , en nuestra casa en forma remota, sometidas a múltiples exigencias y soportando demandas que en muchos casos son excesivas, y lo hacemos con la convicción y compromiso por la Educación Pública y por el amor a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y alumnos.

Venimos sosteniendo que la crisis la deben pagar los sectores del privilegio y no los trabajadores y trabajadoras o los sectores medios que día a día pagamos con nuestro depreciado salario la crisis económica que otros generaron.

Desde AMSAFE sostenemos que llevar adelante esta medida no hará más que profundizar el escenario 2020 para los trabajadores de la educación ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 que de por sí ha generado nuevas tensiones en el trabajo docente. En estos tiempos excepcionales lamentamos las declaraciones del Sr Gobernador que no traen ninguna solución sino que muy por el contrario generan mayor inquietud y preocupación en los trabajadores docentes a quienes se nos suspendió la paritaria.

Sonia Alesso Sec General

Adriana Monteverde/Patricia Hernández Sec. Adjuntas

