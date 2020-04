Coronavirus: un golpe al “ego” de nuestra civilización

Siempre que escribo, necesito proponer y sino vislumbrar, cierta expectativa positiva en el horizonte. Me gustan condenadamente los finales felices. Quizá por eso no pueda terminar fácilmente este artículo. ¿Dónde estaría el final feliz? ¿En la vacuna? Quizás cuando llegue ya serán muchas las víctimas. ¿En la solidaridad reparatoria? No necesitábamos pasar por esta experiencia dolorosa para descubrirla o renovarla. ¿En la reducción de daños? Todo parece llegar un poco tarde.