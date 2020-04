Dengue: dura crítica a Vallejos por la demora en comenzar la limpieza de la ciudad

Ya son 500 los casos en la localidad. Hay preocupación a nivel provincial y de legisladores.

Los 500 casos de dengue existentes en la ciudad de Reconquista es motivo de preocupación en el ámbito del Ministerio de Salud provincial. Como así también en la legisladora socialista María Laura Corgnali que apuntó a la administración de Vallejos que “demoró la campaña de limpieza en la ciudad”.

“La situación de Reconquista con respecto al dengue es muy preocupante. Fundamentalmente se debe a que se realizó de manera tardía el descacharrado y concientización en toda la ciudadanía. Y hoy tenemos las consecuencias que tenemos”. De todos modos, pidió “que la gente vaya a los centros de salud a hacerse atender, pida la ficha epidemiológica, solicite que le realicen el bloque necesario ante la aparición de algún caso de dengue”, señaló la diputada provincial María Laura Corgnali.

Desde el oficialismo, el intendente de Reconquista Amadeo Vallejos y la jefa de la región de salud Leira Mansur echan culpas al gobierno socialista que no hizo campaña de prevención contra el dengue meses antes de terminar su mandato. A ésto la legisladora respondió enfáticamente que “si bien es responsabilidad del ministerio de Salud de la provincia, también es responsabilidad de los gobiernos locales. Acá en el departamento Obligado hay lugares donde no hay casos de dengue, hay comunas y ciudades que hicieron el descacharrado mucho tiempo antes. Hubo un cambio de gobierno, en los últimos meses no hubo una transición ordenada, se asumió tardíamente y se designó tardíamente a un responsable en la región de salud que dificultaron algunas cuestiones”.

A su vez, expresó “en Reconquista vimos como lamentablemente se tardó en comenzar la prevención contra el dengue, además de las innumerables quejas que provienen de los barrios por la falta de limpieza desde servicios públicos, perdimos muchos meses en el tema prevención y hoy tenemos estas consecuencias con cerca de 500 casos”.