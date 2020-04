A partir de la semana que viene los bancos van volver a permitir sacar dólares por ventanilla

El sistema de turnos para concurrir a sucursales debutó esta semana pero en forma limitada. Los dólares depositados por los ahorristas estaban bloqueados en los hechos debido a que no había atención por ventanilla. Permitirán volver a retirarlos, aunque las operaciones con pesos seguirán siendo electrónicas

Desde la semana próxima se va a poder retirar y depositar dólares por ventanilla, de acuerdo con el Banco Central. La posibilidad de operar las cuentas bancarias en moneda extranjera había quedado reducida a cero desde el regreso al trabajo en las sucursales bancarias y, con este cambio, volverá a estar funcional. Se trabajará con un sistema de turnos para reducir la cantidad de personas en las entidades, como se hace desde esta semana para el resto de las operaciones.

La norma no se oficializó aún, pero está siendo trabajada por el Banco Central. La entidad que conduce Miguel Pesce atiende así una de las inquietudes que se habían generado en los primeros días de vuelta al funcionamiento de las sucursales bancarias, ya que en los hechos los ahorros en dólares no podían ser extraídos ya que casi no hay cajeros automáticos que lo permitan.

Después de semanas de suspensión de la atención presencial en sucursales bancarias, una limitación que derivó en la concentración de miles de personas para el cobro de jubilaciones, pensiones y otros beneficios de la Anses, el sistema financiero retomó esta semana la atención al público, aunque en medio de medidas de distanciamiento social para evitar la diseminación del coronavirus COVID-19.

El propio Pesce afirmó hoy que el sistema de turnos en las entidades bancarias implementado ayer “fue exitoso”, y adelantó que a partir de la semana próxima, se podrá depositar o retirar dólares en efectivo en las cajas de los bancos, con la modalidad de atención establecida.

En diálogo con América TV, destacó que en la implementación de turnos para atención en los bancos “no hubo problemas prácticamente en ningún lado”, por cuanto “las colas no fueron importantes y la gente respetó el sistema de turnos”.En este sentido, adelantó que la semana próxima se continuará con la atención con turnos “pero no por terminación de DNI”, como se hizo ayer en la primera jornada de apertura parcial de las entidades desde el aislamiento social dispuesto el 20 de marzo por la pandemia de Covid-19

También, adelantó que desde la semana próxima la gente podrá operar con sus cuentas en dólares, tanto para depósitos como para retiros, en las cajas de las entidades: “La semana que viene se podrá depositar o retirar dólares en los bancos”, afirmó.

Desde ayer lunes, cualquier cliente puede acercarse a su banco para realizar trámites y operaciones, aunque con turno previo. Sin embargo, el nuevo esquema de atención no incluye la posibilidad de recurrir a las ventanillas de los bancos. Los depósitos y la extracción de efectivo quedó reducida al uso de cajeros automáticos y autoservicios.

El problema que creó este esquema es que al no funcionar las ventanillas, los ahorristas quedaron sin la posibilidad de acceder a ahorros en dólares, porque los cajeros automáticos sólo operan en pesos.

Esto generó quejas y hasta nerviosismo de los clientes, que llegaron a temer por el acceso a sus ahorros en moneda extranjera.

En los hechos el acceso a los ahorros en dólares estaba garantizado, aunque por vías electrónicas. Lo que no se podía era acceder a ese dinero en efectivo. En un contexto de desdoblamiento cambiario en el que el dólar “contado con liquidación” llegó a pagarse más de $100 por unidad el día de ayer, eso implicaba una pérdida importante para los ahorristas que -en caso de tener que disponer de sus ahorros- se veían forzados a cambiarlos por pesos a razón de $ 66,75 por unidad.

Las cajas de seguridad de los bancos también empezaron a funcionar ayer, lunes 13 de abril

Lo cierto es que, con buena parte del ahorro dolarizado -tanto dentro como fuera de los bancos- las necesidades de liquidez que obligan a desarmar divisas atesoradas por parte de personas y empresas no encuentran dónde volcarse.

El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores mantienen vigentes normas de “parking” para personas físicas que dificulta vender dólares en la Bolsa en blanco a un tipo de cambio paralelo. Entre el momento en el que venden las divisas y cobran los pesos media una semana, en la que el precio de los bonos involucrados puede variar y causar pérdidas a quien vendió.

Muchos ahorristas, mientras tanto, tratan de recurrir al mercado informal. Pero hasta el dólar libre se vio afectado por la cuarentena: muchas de las financieras que sostienen a esas operaciones tienen a sus dólares en cajas de seguridad bancarias, que estuvieron cerradas desde que se estableció el aislamiento preventivo obligatorio.

Las cajas de seguridad ya se volvieron accesibles desde esta misma semana, por indicación del Banco Central.