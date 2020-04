Santa Fe fiscaliza el cumplimiento de los protocolos de Seguridad e Higiene en los establecimientos productivos industriales y /o comerciales

A través de una videoconferencia, el ministro Sukerman, y el Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, coordinaron acciones de control con intendentes y presidentes comunales. Fueron recibidos más de 2.000 protocolos de empresas que retoman sus actividades.

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman, junto al Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, mantuvieron una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia para coordinar los detalles de la aplicación de los protocolos de seguridad e higiene para los establecimiento exceptuados de la cuarentena, que a partir del lunes son de carácter obligatorio para poder funcionar.

El Ministro Sukerman reveló que hasta el momento recibieron 2.265 protocolos de empresas habilitadas para retomar sus actividades. También recordó que “la resolución 41/2020 es obligatoria y aquellos que no cumplan serán sancionados: Entiendan que si no tienen el protocolo no pueden funcionar y van a recibir sanciones que puede llegar hasta el corte de energía”.

Por otra parte, destacó la necesidad de elaborar un plan para trasladar a los trabajadores y evitar las aglomeraciones en el transporte público: “Hicimos mucho hincapié en cómo será la movilidad de los empleados, sobre todo en horarios pico. No queremos tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos hasta acá”.

En este sentido, remarcó: “En las ciudades donde las distancias son más grandes, les pedimos que empiecen a contemplar estas cosas. Nos va llegando información de algunos lugares donde los colectivos se están llenando y eso es absolutamente desaconsejable, no se puede permitir”.

También explicó que algunos municipios ya establecieron la prohibición de llevar pasajeros parados, pero lo que también se debe tener en cuenta es que no compartan asientos pegados.

Por su parte, José Luis Freyre señaló: “Es muy importante el diagnóstico que nos presente cada presidente comunal y cada intendente para poder actuar. Tenemos que realizar un trabajo conjunto y mancomunado, redoblando los esfuerzos de todas las esferas del Estado para controlar que todas las empresas que retomen sus actividades, lo hagan dentro de los marcos establecidos”.