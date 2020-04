Vicentin: la Justicia lanzará un sitio web para seguir la convocatoria de acreedores

Es una iniciativa de la sindicatura que cuenta con el aval del juez. Habrá información actualizada para que acreedores e interesados puedan conocer las alternativas del proceso.

El default de Vicentin no solo será un antes y un después para el mercado de granos, sino también para la propia justicia santafesina. Dada la magnitud e impacto que tendrá el concurso de la agroexportadora, se tomarán medidas inéditas en lo que refiere a la transparencia del proceso. Por estos días la sindicatura avanza en la construcción de un sitio web para que acreedores e interesados puedan seguir en cualquier momento y lugar las alternativas de la causa.



La información fue aportada por el Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini, donde se tramita la causa iniciada por la agroexportadora en febrero pasado, la cual lleva por Código Único de Identificación Jurídica (CUIJ) 21-24928698-9. Según detallaron, el objetivo de la plataforma digital es poner a disposición de acreedores e interesados «información actualizada sobre la marcha del proceso verificatorio, datos relevantes sobre verificación de créditos, impugnaciones, informes individuales, informe general y toda otra cuestión que conforme a la ley de concursos resulte ser necesario dar a conocer».



El lanzamiento del sitio está planteado para principios de mayo. En paralelo, atento a la posible extensión de las restricciones impuestas por la crisis epidemiológica actual, se está evaluando utilizar el correo electrónico como vía válida para un eventual proceso de verificación de créditos no presencial. Esta alternativa «se evalúa con la ayuda de los expertos de cada área», amén de que dichas casillas servirán como nexo de comunicación con los interesados en el proceso.



El juez a cargo de la causa aprovechó la oportunidad para plantear que más allá de las restricciones que generó la irrupción del coronavirus, «se han seguido realizando los actos necesarios para el normal desarrollo del proceso concursal». En este marco se destacó la conformación de la sindicatura -integrada por los contadores Carlos Amut, Diego Telesco y Ernesto García- y la continuidad de los despachos nacionales e internacionales. En tal sentido, ya se han enviado 900 cartas para que los acreedores concurran a verificar sus créditos hasta la fecha establecida inicialmente (9 de junio), la cual hasta el momento no se ha prorrogado.



«Asimismo, la sindicatura se encuentra abocada a observar el proceso de constitución de otro de los órganos importantes cual es el comité de acreedores, mediante el contacto formal y directo con los acreedores que fueron designados para cumplir tal función», subrayaron. Vale recordar que el comité del concurso de Vicentin tendrá cuatro integrantes, dos extranjeros y dos nacionales: International Finance Corporation, Netherlandese Financerings, Asociación de Cooperativas Argentinas y Banco Nación.



Por último, desde el juzgado de Lorenzini aprovecharon la oportunidad para recalcar la respuesta que el magistrado brindó a la recusación planteada a principios de marzo por parte de un eventual pretenso acreedor: «La misma fue rechazada sin sustanciación (in limine) por extemporánea e improcedente, mediante una resolución de fecha 18/3/2020», indicaron. Si bien el trámite debe seguir su curso ante la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Reconquista, el juez del concurso deberá continuar entendiendo en el trámite principal (la recusación se tramita por carriles procesales separados), hasta tanto se expida la citada Cámara.



Difícil panorama

Ya pasaron más de 130 días desde que Vicentin se declaró en cesación de pagos, allá lejos en el tiempo, en diciembre de 2019. En estos meses pudo saberse que la deuda acumulada por la agroexportadora alcanza los 100.000 millones de pesos, con gran parte de la misma en manos de la banca internacional. Este punto es el que complica y mucho las negociaciones para llegar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), tal cual es el objetivo de la firma santafesina.



Para homologar un APE se requiere la conformidad de dos tercios del pasivo. Si ese piso ya es difícil de conseguir sin el aval de la banca extranjera (los tres principales acreedores internacionales concentran el 30% de la deuda total), para levantar el concurso -y que el APE pueda ejecutarse- ese apoyo resulta imprescindible, ya que se requiere una mayoría del 75%.



Vicentin se ha esforzado en replicar oficial y extraoficialmente que está avanzando a buen paso para conseguir las adhesiones al APE, pero a la fecha no ha logrado siquiera sumar al principal acreedor comercial del país, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, a la que le deben 4.929 millones de pesos). Ni que hablar del Banco Nación, donde las negociaciones se encuentran muy demoradas.



Más allá de las especulaciones, las próximas fechas clave en lo que refiere al concurso preventivo son las siguiente: 9 de junio (fin de la verificación de los créditos); 9 de julio (impugnaciones y observaciones); 21 de septiembre (informe individual de los síndicos) y el 18 de diciembre (informe general). Recién el 30 de junio de 2021 se realizará la audiencia informativa, mientras que una semana después se vencerá el período de exclusividad. A partir de esa fecha podrán ocurrir los primeros pagos a proveedores, aunque ello podrá dilatarse aún más en función de la propuesta de pago que haga Vicentin en el marco de la convocatoria.