Martorano: “La pandemia no terminó, seguimos en cuarentena; tenemos que cuidarnos entre todos”

La secretaria de Salud de la provincia aclaró que el ingreso a la denominada Fase 4 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio “implica un mayor compromiso individual y colectivo de los santafesinos”.

La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, brindó detalles sobre el ingreso a la denominada Fase 4 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el gobierno nacional. Al respecto, la funcionaria aseguró que “un día más sin casos en la provincia es una buena noticia, pero la pandemia no terminó; seguimos en cuarentena. Y entrar en esta etapa implica un mayor compromiso individual y colectivo”.

En ese sentido, dijo, “hoy recorrí algunos lugares y me preocupó ver mucha gente sin barbijo, y cuando les pregunté me respondieron que ya habían cambiado las cosas. Pero no es así; ahora más que nunca, para esta nueva fase, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso del barbijo social siguen siendo la base de nuestros recaudos. El objetivo es el mismo: tenemos que seguir cuidándonos entre todos”.

En consonancia, señaló: “Lejos estamos de disminuir las medidas, todo lo contrario; cuando se generan mayores actividades, en este caso con lo comercial y productivo, debemos aumentar las medidas de cuidado. Si vamos a tener más circulación de personas, tenemos que lavarnos las manos más seguido, usar siempre el barbijo y mantener la distancia”.

Y remarcó: “Por más que hayamos pasado de fase seguimos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no se permiten las visitas o hacer actividades masivas. No es un momento para salir de pase o a ver vidrieras. No estamos en un momento para paseos, hay que salir lo menos posible y cuando es necesario. Y hasta el 24 de mayo tenemos que seguir así”.

Para cerrar, la secretaria de Salud indicó: “Estamos viviendo un momento histórico, una pandemia que ya tiene más de tres millones de infectados en el mundo y ha colapsado los sistemas de salud de muchos países. Entonces, en este contexto, el Estado tiene un rol rector ineludible, y desde ese lugar se establece la cuarentena y se piden cuidados personales”.