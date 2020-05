En medio de la incertidumbre, los gimnasios luchan por volver

Hace más de 50 días que cerraron sus puertas y saben que al estar catalogados como esparcimiento la reapertura no es una prioridad por estos días.

Los gimnasios fueron uno de los primeros espacios que tuvieron que cerrar antes inclusive del inicio oficial de la pandemia. Desde el 17 de marzo más de 200 espacios permanecen cerrados y aunque muchos pudieron seguir con clases virtuales o alquilando sus equipos hoy se encuentran en una situación desesperante.

Marcelo Visuara, dueño de uno de los espacios de la ciudad explicó al aire de CADENA OH! que “a través de la Cámara de Gimnasios empezamos a trabajar en la reapertura, sin pensar que se iba a extender tanto tiempo y que las consecuencias para nuestros negocios iban a ser tan importantes, caóticas e insostenibles a esta fecha. Empezamos a trabajar con concejales y estamentos políticos consiguiendo como medio de subsistencia alquilar por delivery nuestros elementos bajo un aval de la municipalidad. Enviamos cartas a todos lados pero no hemos tenido respuesta sobre la fecha de reapertura “.

A medida que transcurrían los días y basados en la experiencia de otros países los referentes de la actividad comenzaron a trabajar en un protocolo de funcionamiento de los gimnasios que fue presentado a las autoridades en el cual se trata de mantener las normas sanitarias de higiene al máximo para poder preservar la salud de cada una de las personas que asisten. Allí se establece la tasa de índice de ubicación en base a los metros cuadrados, en sala de ubicación se divide por diez y en clases grupales dividido 20, además de las normativas de seguridad sanitaria: medir la temperatura a la entrada, alcohol en gel, vaporizadores en máquinas y barbijos.

“Hoy luchamos porque los gimnasios no sean reconocidos como centros de esparcimiento o centros recreativos, queremos ser reconocidos como efectores y agentes de salud. En eso está la base de nuestro reclamo. Hace más de dos meses que no trabajamos y han cerrado ocho locales, muchos no pudieron gestionar la renegociación de alquileres y los siguen pagando. Y muchos profesores, instructores y preparadores físicos se quedaron sin trabajo”.

“Hay un 95 por ciento de costos fijos que asumimos los dueños y avisoramos un futuro con mucha incertidumbre. No creo que tengamos mucha espalda para aguantar mucho más y no sabemos cómo va a reaccionar la gente al momento de abrir” refexiona Marcelo.

Este miércoles los representantes se movilizarán a las 10 de la mañana frente a la Casa de Gobierno para presentar un petitorio a las autoridades provinciales.