Encontró un millón de pesos a la vera de la ruta 9 y los devolvió

Una mujer buscaba alimentos para los hijos y encontró el dinero. Le dieron 5 mil pesos y los entregó a un comedor.

Una mujer que encontró en la calle un maletín con alrededor de un millón de pesos y decidió devolverlo, recibió una recompensa que destinó a un centro comunitario de Roldán. El hallazgo ocurrió mientras la protagonista de esta historia buscaba la manera de conseguir dinero para alimentar a sus hijos, en medio de las dificultades para conseguir trabajo durante estos días de cuarentena.

María (pidió que su apellido se mantenga en reserva) salió de la casa con la intención de hacerse de unos pesos para comprar pan para los hijos. Cerca de una garita de colectivos de la ruta 9 observó un maletín. Lo tomó y lo llevó a la casa. Como no lo podía abrir, su marido usó una amoladora.

Adentro había unos 40 sobres con el membrete de una empresa de Maciel. Abrieron uno de los sobres y descubrió que en el interior había diez mil pesos.

La pareja y tres de los hijos permanecieron en silencio por unos minutos. Hasta que Agustín, el hijo de 22 años, le dijo: “Mamita, tenemos que devolverlo”.

Datos

En el interior del maletín había un sobre que contenía una partida de nacimiento. Buscaron a esa persona por internet y así dieron con un matrimonio de empresarios de Maciel que resultaron ser los propietarios del maletín, que lo habían perdido el día anterior.

El matrimonio fue hasta la casa de María, en barrio Cotos de la Alameda de Roldán. y además de manifestarle su agradecimiento, compartieron una amena charla.

“Les dije que había tomado 500 pesos de un sobre para comprar comida y Alicia, la mujer del empresario, me respondió que no me preocupara. También me preguntó qué estaba necesitando y le respondí que alimentos para mis hijos“, contó María.

Antes de irse, el empresario le preguntó si necesitaba algo más y ella se acordó de Jonatan Mansilla, un joven que creo el grupo Amor Solidario y montó un merendero y comedor para darle de comer a los más necesitados.

El hombre le consultó si cinco mil pesos eran suficientes y al día siguiente un taxi llegó hasta su hogar con esa suma de dinero.

No fue lo único. María recibió de un supermercado de la ciudad de Funes mercadería suficiente para alimentar a su familia por dos meses.