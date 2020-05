Mamá de Fernando: “No hay día que deje de pensar en lo que le hicieron a mi hijo”

Así se expresó Graciela, la mamá de Fernando Baéz Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell por un grupo de rugbiers. Cuáles son los avances de la causa y cómo viven estos días, a casi cuatro meses del terrible hecho.

El próximo 18 de mayo se cumplirán cuatro meses de la muerte de Fenando Baéz Sosa, el joven que fue asesinado por un grupo de rugbiers.

Los autores del hecho se encuentran alojados en un penal de Melchor Romero. La defensa de los ocho detenidos había solicitado la prisión domiciliaria pero los jueces la denegaron. “Gracias a Dios que los jueces fallaron a favor de Fernando y no aceptaron la domiciliaria a los asesinos, sería muy injusto”, había manifestado Graciela, la mamá de Fernando en su momento.

Al aire de CADENA OH!, la madre del joven dijo que “para mí fue ayer, por la gran tristeza que tenemos en nuestra casa. No hay hora ni día en que deje de pensar en lo que le hicieron a mi hijo, que hayan aparecido de la nada estas personas tan crueles y matarlo en la manera que lo hicieron”.

En relación a la causa, Graciela dijo esta muy conforme con el trabajo de su abogado, Fernando Burlando y confían en que se va a hacer justicia. “Hasta ahora confiamos en la justicia y esperemos que les den la pena máxima”, dijo la mujer.

Sobre cómo pasan este tiempo de cuarentena, la madre de Fernando manifestó que “son son días muy difíciles, cuesta levantarse y ver su cama, bien tendida, esperando su regreso”.

“Mi vida cambió totalmente, ya no soy la misma. La tristeza que tengo día a día…..no puedo aceptar que mi hijo no va a regresar más”, dijo sollozando. “Hay días que no puedo levantarme, al igual que mi marido”.

Ante la consulta de si algún padre o madre de los detenidos se comunicó con ella dijo que “nadie se comunicó, tampoco es necesario, qué me van a decir si sus hijos Hasta se burlaron de Fernando aún muerto, el negrito le decían”.

Sobre el proceso judicial, la mujer contó que si bien en cuarentena hay lentitud en la causa, aún están aguardando los resultados de análisis de ADN en las camisas y zapatillas lo cual sí o sí tienen que esperar. “El doctor Burlando nos informa de todo”.

Por último, Graciela comentó que “gracias a Dios estamos bien con mi marido, nos estamos ayudando el uno al otro. Estamos muy unidos, éramos muy unidos los tres. Trabajábamos para que a Fernando no le falte nada. Vivíamos para él, era todo para nosotros”.

“Es terrible lo que nos pasó, de un día para el otro día. Doy gracias a la gente que nos apoya constantemente. Y a Dios por el hijo maravilloso que me dio y que disfruté estos 18 años “, cerró entre lágrimas.