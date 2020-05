Fuerte testimonio de una ex paciente trans del doctor Rubén Mühlberger: “Me hizo tomar orina para cambiar de sexo”

Claudia Krumps pasó por la clínica en el 2012. “Quise denunciarlo y no me dejaron”, expresó. En tanto, se sumó el relato de la prima de un director técnico al que el médico le dijo que “tenía metales en el cuerpo”

Tras la detención del doctor Rubén Mühlberger y la clausura de su centro de estética ubicado en Retiro el jueves pasado, los testimonios en su contra se multiplican. Este lunes se sumaron dos relatos escalofriantes de una ex paciente trans que paso por la clínica en el 2012 y otra experiencia de un familiar de un director técnico que había iniciado su tratamiento días antes de que se decretara la cuarentena.

“Me hacían un proceso de hormonización natural, llamado orinoterapia. El tratamiento consistía en tomar pis de mujeres que ya no menstruan. Cuando me entero voy y reclamo porque me parecía un asco. Entonces, me derivaron a Paula Aballay que es la segunda”, comenzó contando Claudia Krumps en diálogo con Nosotros a la mañana.

“Cuando me encontré con Paula le dije que los iba a denunciar. Me pusieron dos veces células madres porque yo sufro de la columna y cada ampollita me la cobraron 10 mil pesos. Para acceder al doctor (Rubén Mühlberger) tuvo que pagar el arancel más caro. Después me empecé a hacer otros tratamientos como la depilación láser”, continuó indignada.

“La segunda vez que me estaban depilando una de sus asistentes me preguntó si yo pagaba en efectivo y me alertó de que estaba pagando una barbaridad. Pero todo el mundo paga una barbaridad. El dinero te lo van sacando de a poco por sesiones, yo iba una vez por semana”, relató.

Sin embargo, consultada sobre el efecto del tratamiento, Krumps reconoció: “La verdad es que las quelaciones me mejoraron muchísimo porque era un complejo vitamínico, que siempre te van a hacer bien”.

“¿Cómo te diste cuenta que estabas tomando pis?”, quisieron saber los panelistas del ciclo que conduce el Pollo Álvarez. “Abriendo la heladera y oliendo, tenía mucho olor a pis. Yo le dije a mi marido, esto es orín. Entonces voy y le digo a Daniela Mühlberger-hermana del doctor- esto tiene olor a pis, y riéndose me dice ‘¡claro boluda!, si eso es orín, es la orina de las mujeres grandes que ya no menstrúan’”, respondió Claudia.

«Yo llegué a la clínica por mi pareja que era muy amiga del doctor y por eso pude entrar para hacer el tratamiento porque en muchos lugares las personas trans no las aceptan porque no tenemos buena imagen. Una consulta con el doctor salía tres veces más que con cualquiera», manifestó Krump.

“En la justicia yo no puedo reclamar porque a mi no me afectó a la salud. Yo me sentí humillada porque me hicieron tomar pis y me lo cobren tan caro. Pero me podría haber cobrado un poco más barato por un poco de pis”, cerró la ex paciente.

Luego, Daniela también compartió la experiencia que vivió su primo en la clínica del doctor Rubén Mühlberger. “Él era una persona normal, trabajaba como director técnico y de repente empezó a tener problemas con la vista, quedó fija y no podía mirar a los laterales”, dijo la joven en comunicación telefónica con el ciclo de El Trece.

“Recorrió miles de hospitales y médicos, y caímos en este hombre que no sabemos que le puso en el cuerpo a mi primo. Él (por Mühlberger) le dijo que tenía metales en el cuerpo y para empezar el tratamiento que era caro, tuvimos que hacer rifas”, agregó.

“Primero se pagó la consulta y después pagamos el suero, no sé si llegamos a pagar dos sueros y solamente se aplicó uno”, continuó. “Hoy estamos indignado porque no sabemos que le pusieron en el cuerpo. El comenzó a atenderse unos días antes de la cuarentena y solo le pasaron un suero y por ahora no tuvo resultados y tampoco siente nada extraño. Ahora no sabemos a quien recurrir y qué hacer porque estamos en una etapa de angustia”, completó.

La palabra de la fiscal

Valeria Massaglia, afirmó el fin de semana que el “médico de los famosos”, Rubén Mühlberger, detenido desde el jueves pasado cuando su clínica fue clausurada, “reconoció todos los hechos” al prestar declaración pero que recibirá el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud.

Massaglia dijo a la prensa al terminar la declaración del profesional que duró más de cinco horas que si bien reconoció los hechos “negó responsabilidades”. La clínica de salud estética Mühlberger fue cerrada temporalmente el jueves pasado y su director quedó detenido luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección.

La noticia generó alto impacto en el mundo de la farándula en el cual Mühlberger era conocido como “el médico de los famosos”, algo que encontraba correlato en sus apariciones televisivas y en la página web de la clínica, en la que incluye imágenes de Diego Maradona, Moria Casán, Charly García y Susana Giménez, entre otros.

«Indudablemente más allá de lo que esta persona piense, lo que hizo fue reconocer los hechos que se le imputaron porque la clínica estaba funcionando sin habilitación y ese es un hecho incontrastable; él mismo reconoce que apenas tiene una habilitación en trámite y sabe que no es suficiente», detalló la fiscal.

Luego, al ser consultada por el portal Farándula Show sobre si algunas figuras como Moria Casán y Susana Giménez serían citadas a declarar, indicó: “Es muy probable”.