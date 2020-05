Trabajadores de Algodonera Avellaneda se concentraron frente a la sede Reconquista del Ministerio de Trabajo

La delegada de los empleados de Algodonera Avellaneda , manifestó que concurrieron a la sede Reconquista del Ministerio de Trabajo para acompañar a los representantes de los trabajadores que fueron citados a una audiencia originada en una denuncia de ellos contra la empresa del Grupo Vicentín porque no están de acuerdo en cobrar solamente los $18.000.- que paga la empresa.

«No estamos de acuerdo por obviedad, hoy por hoy, con $18.000.- no hacés nada, entonces se presentó la denuncia porque ya venimos hace rato peleándola y hoy tuvimos la audiencia con la empresa y no se llegó a ningún arreglo». Explicó que ellos no aceptan el acuerdo que oportunamente firmó la empresa con representantes sindicales por esa cifra mensual insignificante.

Explicó que «a la gente que está afuera y a la gente que está trabajando se le paga $18.000.- en el mes, todo por proporción, por presentismo y producción, y con eso llegás a los $18.000.-, entonces la gente que está trabajando no está de acuerdo.

La audiencia y la concentración de los trabajadores en la sede Reconquista del Ministerio de Trabajo fue en la mañana del jueves 21 de Mayo de 2020.

Algodonera Avellaneda es una empresa del Grupo Vicentín saic y tiene su planta industrial en el Parque Industrial de la ciudad de Reconquista, donde da trabajo a 420 personas.

Fuente: ReconquistaHoy.