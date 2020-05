Perotti: “Instituciones intermedias, clubes y algunas tareas administrativas podrían volver a la normalidad”

En el marco de un nuevo acto por el 25 de mayo en la capital santafesina, el móvil de CADENA OH! tuvo la palabra del Gobernador provincial. «El sistema político debe estar a la altura de la responsabilidad y la confianza del voto de cada ciudadano», señaló.

Fuente: Sin mordaza

El acto que conmemoró los 210 años de la declaración de independencia de nuestro país, se desarrolló en un contexto muy particular. La pandemia por coronavirus significó que la jornada no sea masiva y que los participantes respetaran el distanciamiento social. El gobernador Omar Perotti aprovechó la instancia para contextualizar su gobierno y proponer nuevas medidas en el marco de la cuarentena.

Al respecto, en su discurso expresó: “La Patria es el bien común, el lugar amplio y diverso donde todas y todos somos necesarios para alcanzar un destino de grandeza. Los momentos que vivimos nos demanda repensar el camino hacia esa ansiada libertad en toda su complejidad, ante el cambio de paradigma universal”.

“Hoy estamos en guerra, una guerra distinta, con un enemigo que viaja con nosotros. El sistema político debe estar a la altura de la responsabilidad y confianza que cada ciudadano depositó con su voto. Tanto en quienes hemos sido elegidos para gobernar los destinos de la provincia como quienes han sido elegidos para ser oposición”, señaló.

Diálogo con la prensa

Luego de llevarse a cabo el acto oficial por un nuevo aniversario del acto revolucionario en 1810, la palabra del Gobernador Omar Perotti para el móvil de CADENA OH! inició con lo atípico que caracterizó esta fecha que es la pandemia del Coronavirus.

Respecto a nuevas actividades posibles de ser habilitadas, expresó: “Vamos a seguir la evolución de cada una de las instancias y fases que tenemos. Tratar de ir viendo cómo cada fase que se va cambiando y cada habilitación que se va dando, lo hacemos con la mayor seguridad, para no volver atrás. La llave la tiene cada uno de los vecinos, con su actitud, esos logros hasta aquí nos están permitiendo poder estar transitando esta fase”.

“Según los expertos vienen los meses más duros. Las enfermedades tradicionales de esta época y el coronavirus, no tenemos que descuidarnos para nada. Siempre tenemos que tener el mismo recaudo que tomamos desde el primer día”.

En cuanto a próximos sectores puntuales que podrían habilitarse, el Gobernador sostuvo: “Lo primero que vamos a seguir es la determinación sanitaria y hoy tiene que ver con avanzar con los testeos, los cuales refuerzan las acciones que permiten dar pasos más seguidos en instancias de habilitaciones. Tomaremos lugares donde la experiencia de cinco ya lleva más tiempo, evaluarla con ellos.”.

“Tenemos muchas instituciones, tareas administrativas, las entidades deportivas, intermedias, administraciones de los clubes que no han podido reestablecer su actividad. Creemos que esto puede comenzar a normalizarse. El interior que no ha tenido casos y el trato de las dos grandes ciudades es diferente, Santa Fe que no ha tenido caso en más de un mes. Pero son las dos ciudades donde más cuidados tenemos que tener. Tendremos una evaluación con la gente de salud. Los protocolos están para resolver estas continuidades”.

Paro del transporte

El conflicto del transporte urbano de pasajeros que ya lleva más de dos semanas, fue otro de los puntos destacados por periodistas que estuvieron presentes en la rueda de prensa luego del acto por el 25 de mayo. Ante esto Perotti afirmó: “Tenemos allí una de las complicaciones mayores. Es una de las actividades que no se recomienda utilizar. El transporte uno de los lugares de mayor nivel de contagio. Tenemos que ser cuidadosos pero sabemos que hay actividades que se desarrollan que necesitan de un medio de transporte. La particularidad de allí es que sea una actividad sin corte de boletos habitual y se está viendo cómo solucionarla. No es sólo saber cómo llegar al sueldo de este mes, sino también qué pasa el mes que viene y el próximo”, concluyó el Gobernador.