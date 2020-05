El Gobierno notificó que pagará el bono de 5 mil pesos al personal de salud

Es para profesionales que trabajan en Centro de Salud y Samcos sin internación que habían quedado exceptuados del pago que hizo Nación.

Mediante una resolución firmada por el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, el Gobierno de Santa Fe notificó a los gremios Amra y Siprus que abonará el bono de 5 mil pesos a los profesionales de los centros de salud y Samcos sin internación.

La medida se efectivizará luego que el sector iniciara distintas jornadas de protestas en todo el territorio santafesino que derivaron en la reducción de la atención, aunque en cumplimiento efectivo de guardias mínimas.

Semanas atrás, el gremio informó la exclusión en el cobro del bono de cientos de trabajadores que se encuentran en la primera línea de la batalla contra el COVID-19. “Esto representa una inexplicable e inaceptable discriminación del primer nivel de atención, atentando contra la equidad de quienes se desempeñan en el sector salud”, denunciaron.

Así mismo, el Gobierno adelantó que se descontarán los días no trabajado a los profesionales de la salud: “En los servicios esenciales existe una fuerte limitación al derecho de huelga, y más en esta situación. En los casos de no asistencia por medida de fuerza, se procederá al descuento del día no trabajado”, señalaron desde la Casa Gris.

El viernes último Siprus inició una jornada de lucha provincial con paro de 24 en toda la provincia. La medida de fuerza fue en reclamo, no solo del solicitado bono, sino también de la reapertura de la discusión salarial, ya que los profesionales de la salud denunciaron que el gobierno provincial decidió cerrar por decreto la discusión paritaria.