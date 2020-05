Nueva audiencia del caso Monzón

En la mañana del día martes 26 de mayo, Néstor Monzón vuelve a los tribunales, en esta oportunidad por una apelación de su prisión preventiva.

A las 10.30 comenzó una nueva audiencia donde el ex sacerdote Néstor Monzón pidió que la resolución de Norma Senn sea revisada.

La Jueza de Reconquista resolvió que Monzón debe seguir detenido en la cárcel tal como está en este momento y que la excusa del COVID (tomada por decenas de detenidos para buscar una morigeración en su situación penal) no alcanzaba ya que no se trata de un peligro potencial en este momento.

La defensa basó su pedido –que en principio se trató del beneficio de la libertad absoluta y no el cumplimiento de la preventiva en el domicilio- en el estado de salud de Monzón, para ello se basó en un estudio médico expedido por una clínica privada donde aclaraba que el detenido presentaba problemas de hipertensión y respiratorios. La magistrada entendió que lo de Monzón se encuadraba dentro de “una situación general”, que repercute a toda la población ya sea carcelaria o no.

A su vez, la jueza Norma Senn encomendó a las autoridades del penal a tomar las medidas necesarias a fin de inspeccionar y asistir en forma total a presos y personal carcelario que sufran condiciones de salud entre frágiles y persistentes, que puedan establecer grupos de riesgos de acuerdo a la situación epidemiológica del Coronavirus Covid-19 y pondere los controles preventivos y de protección tanto de los trabajadores del servicio como de aquellos individuos que por otros motivos practiquen un ingreso cotidiano al establecimiento.

“Se hizo lo que corresponde, porque él tiene que estar en prisión efectiva, hasta que quede firme la sentencia. No tiene edad avanzada, tiene 51 años, y está más aislado que todos nosotros. Esta audiencia fue una falta de respeto, porque nosotros no pudimos asistir por esta cuarentena, para no ponernos en riesgo, y eso fue aprovechado; pero fue otra batalla ganada y él va a seguir donde tiene que estar”. Dijo Andrea, una de las madres de las victimas ante la resolución de la jueza.