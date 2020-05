Los propietarios de canchas de fútbol 5 solicitaron la reapertura de sus instalaciones

El martes por la noche las canchas de fútbol 5 prendieron sus luces y abrieron sus puertas en señal de protesta y hoy continuaron con manifestaciones frente a la Municipalidad de Santa Fe.

Fuente: Sin Mordaza

En representación de propietarios de las canchas de fútbol 5, habló al móvil de CADENA OH! uno de sus dueños, y explicó la difícil situación de no saber cómo pagar alquileres, servicios y a sus empleados: “Nosotros ya presentamos protocolos a la Municipalidad y la provincia, no tuvimos respuesta si está bien o no el mismo. Hoy se cumplen 69 días sin actividad, desde el 19 de marzo que no trabajamos. La ayuda es mínima en algunos casos y en otras nula”.

“El protocolo que se presentó plantea que se habilite sólo para jugar, sin tercer tiempo, sin bar. Entre un turno y otro que haya 15 minutos de tiempo, cosa de que el que termina de jugar se vaya antes que entra el próximo grupo. Tomar la temperatura, dar los elementos para que se laven las manos. Sin vestuarios. Suministrar alcohol en gel y que firmen una Declaración Jurada todos los integrantes del grupo para que puedan tener un seguimiento, si hay algún inconveniente”.

Ante la cantidad de días sin casos positivos de coronavirus en la ciudad de Santa Fe y la actitud que están tomando las personas frente a esto, el propietario aseguró: “Consideramos que con más de 50 días sin el virus circulando en la ciudad, no entendemos por qué no habilitan. La gente necesita hacer actividad física. Tenemos fotos y filmaciones, sobre todo en zona norte o barrios de la ciudad, que están jugando en canchas públicas o usurpando predios y la Policía no hace nada en estos casos”.

Actualmente son 40 las canchas de fútbol 5 en total, entre Santa Fe y Santo Tomé. Esto implica muchas familias sin trabajar: “El problema principal es que la gente está encerrada y no puede hacer ninguna actividad. Santa Fe tendría que estar separado del resto de la provincia”, aseveró el dueño.