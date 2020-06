Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Rosalía Jara

El juez Santiago Banegas admitió la acusación de la Unidad Fiscal Vera contra Juan Oscar Valdéz. Y ratificó la prisión preventiva que pesa sobre el imputado. La madre de la víctima podrá ser querellante.

El juez penal Santiago Banegas admitió este miércoles la acusación formulada contra Juan Oscar Valdéz y ordenó la realización del juicio oral y público. Será frente a un tribunal pluripersonal en la cual se debatirá la responsabilidad del encartado en el femicidio de Rosalía Jara.

El magistrado fijó la calificación legal como “homicidio doblemente calificado, por la relación y por ser cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género -femicidio-, en carácter de autor”, y por la cual los acusadores solicitan la pena de prisión perpetua. Rechazó, en consecuencia, el sobreseimiento del imputado requerido por sus defensores técnicos.

En tanto, transcribió la secuencia del hecho por el cual Valdéz será juzgado. Según la acusación de la Fiscalía de Vera, realizó 14 llamadas telefónicas el 1° de julio de 2017, y acordó con Rosalía Jara encontrarse en el lugar conocido como “la garita”, en las calles Santa Fe y Juan Domingo Perón de la localidad de Fortín Olmos.

Imputación

“Si bien es correcta en cuanto al femicidio y el agravante por el vínculo, apenas ingresé advertí que faltaba la imputación por abuso sexual. Estamos hablando de un hombre de más de 30 años que mantenía una relación con una niña. Porque Rosalía tenía entre 11 y 12 años cuando conoció a Valdéz. Tenían relaciones sexuales e incluso él le daba dinero a Rosalía, aprovechando la vulnerabilidad económica. Ella a los 15 queda embarazada de Valdéz y él no se hace cargo. Y el femicidio ocurre a raíz de os reclamos de Rosalía para que él se hiciera cargo de esa bebé“, señaló Walker en Sin Mordaza TV.

No solo Rosalía

La abogada Carolina Walker hizo referencia también a una causa que se abrirá en contra de Valdéz por corrupción de menores y grooming. El profesor de Fortín Olmos ya habría tenido otras denuncias por acoso a niñas. “Si bien no podemos poner estas acusaciones -que declararon los testigos- en esta causa, seguirá la investigación. Hay que ver qué pasó ahí, en las escuelas en las que trabajaba. Si realmente hubo no advertencias por parte de los padres de estas niñas que fueron acosadas o abusadas por Valdéz, no fue solo Rosalía. Y ver por qué no avanzó esa causa por acoso y grooming contra cuatro niñas que incluso se había pedido la cámara Gesell y no se hizo”, dijo Walker.