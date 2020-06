Citan como testigos a Cristina y Larreta en la causa de espionaje ilegal de Macri

Fueron convocados como testigos por el juez federal Federico Villena, que investiga una presunta red para perseguir a oficialistas y opositores durante la gestión de Gustavo Arribas en la AFI.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena citó como testigos a Cristina Kirchner y a Horacio Rodríguez Larreta, para mostrarles las pruebas en la causa sobre supuesto espionaje ilegal del que habrían sido víctimas, con la que deberán definir si se presentan como querellantes del caso.

Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia que dirigía Gustavo Arribas.

Su misión era poner una explosivo en la casa de José Luis Vila, un ex agente que trabajaba en el Ministerio de Defensa y aportó datos a la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que planea citar al ex agente y abogado Facundo Melo, que era el nexo entre la AFI y el narco y quien habría organizado las persecuciones a dirigentes oficialistas y opositores.

De esta manera, según se desprende de la causa, el juez intenta saber si «cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones».

También sido espiados Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de intervenir comunicaciones; la diputada Graciela Camaño, su esposo y gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

También el ex diputado del PRO Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Antonio Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.Y sacerdote José María «Pepe» Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de la Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Todos fueron o serán notificados.

La primera fue Cristina, convocada para el lunes 9 para que asista entre las 8 y las 15. Además de tomar «conocimiento de las pruebas» podrá hacer «las manifestaciones» que considere.

Esta investigación corre en paralelo a la abierta en Comodoro Py sobre los archivos con correos electrónicos intervenidos por la AFI, presentadas por su interventora Cristina Caamaño.

Fuente: La Politica Online