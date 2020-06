Duro comunicado de ATE y UPCN por decisiones del intendente Vallejos

Los gremios de ATE y UPCN de Reconquista, en un comunicado, responsabilizan de forma directa al Intendente Amadeo Vallejos por las decisiones desacertadas que se han tomado en los últimos días en relación al abordaje de la pandemia de COVID-19.

“Ante los sucesos de público conocimiento que se están llevando a cabo en los últimos días en la ciudad de Reconquista por la situación de la pandemia de COVID-19, exigimos al intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos como coordinador del Comité de Crisis local, incluya de inmediato en dicho comité a los gremios locales (solicitado por nota el día 25/03/2020 a la directora de la Región Salud). Ya que vemos son suma preocupación como la información dada desde éste espacio es confusa, no consensuada y sin escuchar a esos trabajadores y trabajadoras que están poniendo su cuerpo y exponiendo sus vidas en esta coyuntura que nos toca. Esto genera en la comunidad más incertidumbre, intranquilidad y termina exponiendo a los trabajadores y trabajadoras de salud a la estigmatización social como está sucediendo con algunos y algunas de nuestras compañeras.



En base a esto remarcamos algunos puntos:

 No entendemos ciertas decisiones sanitarias de éste Comité de Crisis local, que ante UN SOLO caso de COVID-19 se muestran frágiles, sin respetar protocolos y a destiempo, y que nos hacen pensar ciertos interrogantes: ¿Qué función cumple el hospital de campaña? ¿Es un hospital o un centro de aislamiento? ¿Los respiradores que dijeron iban a ser habilitados allí? ¿Dónde están? ¿El personal que debería trabajar allí, cuál es? ¿Por qué se derivan todas las situaciones de coronavirus al Hospital Regional Reconquista, si se dijo desde un principio que el hospital de campaña tomaría solo COVID-19? ¿Por qué se termina contaminando con el virus al Hospital más grande y de mayor complejidad de la región, habiendo otro a escasas dos cuadras, supuestamente con los recursos que dijeron que iba a tener cuando lo inauguraron junto al gobernador? ¿Están los equipos de protección personal para todos los trabajadores y trabajadoras de salud? Además queremos saber ¿Qué criterios utilizaron para definir o elegir a los agentes que van a realizar el aislamiento social al hospital de campaña y cuáles son los criterios que eligieron para enviar a otros agentes a otro edificio?



 Un párrafo aparte para los compañeros que están en el primer nivel de atención, en los centros de salud, que no tienen directivas claras en la organización de la atención de sus efectores esperando siempre hasta último momento normativas de trabajo que nunca llegan, sólo para algunas actividades específicas y esto no sólo genera confusión en los equipos de salud, sino también en la comunidad que no sabe qué tipo de atención puede recibir en estos efectores.



 Entendemos que el hisopado es una práctica diagnóstica que no debe ser usada a libre albedrío, pero exigimos que cuando tenga que ser administrado a los trabajadores y trabajadoras de la salud no sea una exigencia o una súplica de los mismos, sino un protocolo a seguir ante situaciones como la que estamos pasando.



 También queremos que la comunidad sepa en las condiciones deplorables que fueron trasladados al hospital de campaña los trabajadores y trabajadoras de salud que el jueves 4 de junio último para hacer allí el aislamiento social: no tenían agua caliente para darse un baño, la calefacción no funcionaba, la comida que recibían era fría y escasa. Desde los sindicatos se les dio contención, acompañamiento y hasta algunas cosas se les acercaron para comer o poder calentar agua para un té o café. Con estas acciones vemos como esta gestión trata o en todo caso destrata, a los trabajadores y trabajadoras de salud que, no queremos ser héroes, sino que se nos brinden los equipos necesarios, que tengamos participación en las decisiones y se nos respete y cuide como realmente merecemos.

No queremos más decisiones inconsultas, de arrebatos individuales y resueltas en soledad en el encierro de una oficina del municipio, todos y todas las reconquistenses necesitamos seriedad, ecuanimidad, claridad y firmeza en las decisiones que se tomen en cuanto a lo que está sucediendo y lo que se resuelve para hacerle frente a este tremendo momento que estamos viviendo.





ATE SECCIONAL RECONQUISTA

UPCN DELEGACIÓN GENERAL OBLIGADO