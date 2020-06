La provincia presentó el protocolo que regula la práctica de actividades deportivas

Se trata de las normas y requisitos para la reapertura de clubes, gimnasios y el desarrollo de actividad física en general.

La secretaria de Deportes de Santa Fe, Claudia Giaccone, junto al senador provincial Marcelo Lewandowski, presentaron este lunes el protocolo base que regula la actividad deportiva en la provincia de Santa Fe (Proba), que tiene como finalidad funcionar como una guía para las prácticas físicas, recreativas y de entrenamiento en clubes, gimnasios y espacios afines.



“Queremos tener una gran red de control y conocimiento de qué cosas tenemos que cuidar para no poner en riesgo a nada”, aseguró la funcionaria durante la actividad, al tiempo que explicó que el encuentro se trató “del comienzo de rondas con los comités de crisis departamentales para poder conversar con todos, con quienes después hay que controlar que esto realmente se adecue a lo que exige Salud”.



Entre las principales normativas se exige, en todos los casos, mantener el distanciamiento de dos (2) metros, toser o estornudar en el pliegue del codo, e higienizarse las manos con jabón o alcohol en gel, además de usar el denominado barbijo social (tapabocas, nariz y mentón).



Por otra parte, la llegada al espacio de entrenamiento no podrá realizarse en transporte público, y antes del ingreso se deberá medir la temperatura corporal, la cual no puede ser mayor a 37.5°. En tanto que los asistentes se deben higienizar las manos -con jabón o alcohol en gel-, y el calzado. Y, de ser posible, se debe ingresar por un lugar y salir por otro.



Por su parte, Lewandowski resaltó que “venimos comandando todo lo que tiene ver con esta emergencia Covid, desde la salud, la asistencia social, y las inquietudes en general, tratando de dar respuestas a través de los distintos ministerios para ser un nexo y llevar soluciones”.



Y cerró: “Ante esta situación, nos pareció pertinente hablar con las autoridades del área, para ver cómo habilitamos estas entidades, siempre teniendo en cuentan que, si bien las cosas están muy bien, y es producto del trabajo de coordinación del Estado provincial y del gran compromiso de la sociedad, tenemos que resguardar formas y criterios. Necesitamos ir ordenadamente abriendo cada una de las actividades”.