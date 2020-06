El gremio de Aceiteros expreso malestar contra Scarpín y Marcón

Fuente:reconquistasf.com.ar/

“Queremos expresar el malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos que salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores”, dice el documento.

Comunicado

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe, en carácter de Comisión Directiva, Comisión Interna y Delegados de Base, y sobre todo trabajadores de la empresa Vicentin Saic, expresamos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa.

Confiamos en que esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe.

En efecto, desde diciembre de 2019, cuando se declaró el “estrés financiero”, no hemos obtenido respuestas concretas por parte de los representantes de la firma sobre el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo. Fueron seis meses de puja constante por recibir información certera y percibir las remuneraciones correspondientes. Sólo hubo dilaciones, postergaciones de cualquier solución entre audiencias y reuniones que al día de la fecha no llegaron a ningún fin, y ni siquiera logramos que la empresa abone los salarios correspondientes a la escala vigente, ni el bono de fin de año que debió pagar en el mes de enero.

Queremos expresar además el malestar que nos genera ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, ante el arribo de la comisión interventora el día 9 de junio salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores. Se trata de las mismas personas que el año pasado, cuando esta empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral.

¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda si no al sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que han dejado de pagar? No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral, ni se preocuparon por la desinversión en la zona.

Estos dirigentes políticos que hoy se arrogan el derecho de hablar en nuestro nombre nada decían cuando los trabajadores reclamamos el pago íntegro de los salarios. En ese sentido, en virtud de haber sido electos por el conjunto de la ciudadanía, deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos, como lo demostraron convocando a una manifestación que incumplió con todos los protocolos de salud -en el marco de una pandemia- en favor de los empresarios, e instando a la sociedad a acompañarlos omitiendo información como la realidad salarial de los trabajadores.

A la sociedad queremos trasladarle la incertidumbre que genera trabajar en estas condiciones, e invitarlos a empatizar con los que trabajan en las plantas del complejo para que puedan contarles su realidad, que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma.

La prioridad en esta crisis deben ser los trabajadores, sus fuentes de trabajo y las familias de la región. Apostamos firmemente que la resolución del Gobierno de la Nación brinde una respuesta en favor de la recuperación de la capacidad productiva garantizando los puestos de trabajo y mejorando las condiciones laborales, para todos los trabajadores y las familias del norte de Santa Fe.

Firman: Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de los Departamentos General Obligado y San Javier Provincia de Santa Fe; Comisión Interna, Delegados de Base y trabajadores de Vicentin Saic.