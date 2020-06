Vicentín asegura que no fugó los dólares de la venta de RENOVA

Fuente: ReconquistaSF

Mediante un nuevo documento oficial, la empresa aclara que no fugó los fondos provenientes de la venta de acciones de RENOVA.

Ante versiones periodísticas que insisten en afirmar que Vicentin S.A.I.C. vendió en diciembre de 2019 acciones de Renova sin ingresar los fondos al país, se aclara: Vicentin S.A.I.C. vendió el 02/12/2019 el 16,67 % de acciones de Renova S.A. en la suma total de U$S 122.700.000. De ese total, el comprador descontó un total de U$S 26.300.000 millones, para cancelar el capital, intereses, comisiones por pago adelantado y honorarios legales, de un préstamo con garantía de esas acciones en favor de Rabobank. El importe remanente que ascendía a U$S 96.400.000 fue utilizado para pagar a productores y proveedores de Vicentin S.A.I.C. a través del Sistema Interbanking, conforme el detalle que se agrega a continuación marcado en amarillo.

Adicionalmente puede verse el monto de pagos efectuados a proveedores de agosto a diciembre de 2019 (U$S 1.787 millones), que a comparación del 2018 (U$S 752 millones influido por la sequía) y el 2017 (U$S 1.085 millones), denota el momento vivido en el segundo semestre que determinó nuestra necesidad de refinanciar pagos, sumado a otros factores cómo el retiro de depósito de los bancos locales y el cambio de humor de los bancos internacionales.