Vicentin: balearon a un manifestante durante la protesta frente a la Quinta de Olivos

“Salió a filmar y en un momento me dice ‘ay, me pegaron’. Se le hizo un agujero y le empezó a doler, entonces llamamos al SAME y le avisamos a la Policía”, contó la esposa de la víctima, que también aseguró que “a otro auto también le tiraron un balin”.

De inmediato, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias llegó para asistirlo. En el lugar le realizaron las primeras curaciones y debido a que la herida en el antebrazo no revestía gravedad, resolvieron no trasladarlo a un centro médico. El hombre, igualmente, comentó que iba a hacerse atender por su obra social. También dijo que después de retirarse del sanatorio, iba a hacer la denuncia.

Todavía se desconoce quién fue el agresor y desde dónde se disparó el proyectil. “Aparentemente tiraron desde un edificio en esa esquina”, dijo otro manifestante que estaba en el lugar, señalando a la intersección de Maipú y San Lorenzo. Otros aseguraron que el ataque se produjo desde un vehículo que circulaba por la zona.