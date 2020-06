La ministra Cantero participó del conversatorio “Estado, sociedad y educación en contexto de pandemia…”

La ministra de Educación Adriana Cantero participó del conversatorio “Estado, sociedad y educación en contexto de pandemia. Los desafíos de la vuelta a la escuela”, junto al pedagogo bonaerense, Mario Oporto.

El evento, que reunió de modo virtual a un número significativo de docentes de toda la provincia, estuvo organizado por el colectivo de trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades Educar Santa Fe.

En la oportunidad, Cantero señaló la importancia de una escuela comprometida, en el marco de esta crisis sanitaria que deviene de la pandemia: “con la capacidad de hacer de la educación un hecho político y transformador, y de poder proponer desde las aulas, distintas alternativas, miradas y posibilidades de hacer visible lo que está invisible, y de poder soñar como posible lo que hoy es imposible para muchos”.

Para referirse a la relación entre tecnología y educación, la ministra precisó que “aquellos que pensaban que con muy buenos recursos tecnológicos no íbamos a necesitar escuela ni maestros ni vínculos pedagógicos fuertes, esta situación nos muestra claramente la necesidad imperiosa de sostener la continuidad y los vínculos, inventando presencias en la distancia para poder continuar en esa trama que todos necesitamos para crecer y para aprender”.

“Acceder a la tecnología es un recurso indispensable y el acceso a la conectividad es parte de la justicia social pero, esos bienes, no alcanzan para sostener por si solos, un sistema educativo sin la presencia de una escuela activa con sus educadores”.

Por último, Cantero se refirió a la importancia del estado y de las y los docentes, manifestando que en este contexto debe “revalorizarse el lugar de las y los educadores y de la fuerza de un estado presente, activo y regulador, que no hace más que mostrar la insuficiencia del mercado para resolver los problemas de la humanidad”.

Por su parte, Mario Oporto se refirió a la oportunidad de pasar de año que se brinda a los alumnos y alumnas santafesinos, y expresó que “esta gran tarea que hizo la provincia de Santa Fe en el mes de febrero de salir a buscar a todas y todos los chicos por el territorio, es un ejemplo para la Nación en su conjunto”. “No obstante – prosiguió Oporto – , no hay nuevas pedagogías sin transformación institucional; las instituciones que los expulsaron si no las modificamos, será muy difícil que los puedan retener, los chicos vuelven pero si la institución no cambia, se van a generar las mismas condiciones que generaron el abandono”.

Para finalizar, el reconocido pedagogo se refirió a la necesidad de “cambiar la mirada, porque si logramos que toda la agenda educativa funcione, que las escuelas tengan la mejor infraestructura, que todos los cargos estén ocupados, que se mejoren los salarios docentes, y que la escuela sea como anhelamos, deberíamos preguntarnos ¿para enseñar qué y más aún, para enseñar cómo?, porque la búsqueda es tener la mejor escuela para que enseñe a ser emancipados. Es necesaria una educación con otros formatos, con otros caminos, con otras pedagogías, con otras didácticas se transforma en una respuesta esencial para cuidar a nuestros estudiantes”.