Empleada municipal ofrecía su ayuda a jubilados y los estafaba

Fuente: ReconquistaHoy

El viernes 03 de julio de 2020, fue aprehendida Vanina Gisela Oliva, 43, viuda, empleada municipal en el sector Parquímetros, con domicilio en Independencia Nº 1151 de la ciudad de Reconquista, en el marco de una investigación por estafas reiteradas en perjuicio de jubilados a los que se ofrecía a asistir en el cajero del Banco de Santa Fe, donde operaba con la casaca que la identificaba como empleada municipal.

Juan Domingo Pagura, 72, jubilado como trabajador de Vialidad Nacional, contó en ReconquistaHOY que fue a retirar dinero al cajero del Banco de Santa Fe ubicado frente de la Unidad Regional IX de policía, y cuando estaba en la cola de unas 15 personas, una inspectora del parquímetro se le acercó y le dijo que no debía hacer fila, ya que él es persona de riesgo, y lo hizo pasar directamente al cajero, donde entró con él. Cuando puso su clave, ella le dijo que había puesto un número más, retiró dinero con su tarjeta y también con la de su esposa y se marcharon previo agradecerle la amabilidad. Aún ni imaginaba que le había cambiado la tarjeta y que ya había tomado cuenta del PIN cuando le hizo repetir la maniobra.

Cuando llegue a mi casa, empecé a pensar en lo que pasó con esta señora, le dije a mi mujer esta señora me jodió.

Contó que esa misma noche al sospechar pensó regresar al cajero, pero lo dejó para el día siguiente, cuando comprobó que ya no podía extraer porque en realidad tenía en su poder la tarjeta de otra persona, de Roda Ramona Luján .

Acudió al banco donde le advirtieron que con su tarjeta habían sacado un crédito por $100.000.-

Luego fue a la oficina de Parquímetros de la Municipalidad, donde contó que lo habían estafado y en la foto de un celular reconoció a la autora, que efectivamente pertenece al staff. Indignado confesó que precisamente por eso confió y la dejó permanecer con él en el cajero.

De esa oficina municipal fue a realizar la denuncia en la PDI.

No sé qué pensó, para mí $100.000.- es mucho, pero ella se quedó sin trabajo y presa.

Nicolás Sandrigo contó cómo reaccionó la Municipalidad

El secretario de Control Público dijo que apenas le avisaron del suceso se constituyó personalmente en la Oficina de Parquímetros donde estuvo con el hijo del damnificado, que es el abogado Cacho Pagura, y los acompaño a realizar la denuncia penal en la PDI donde rápidamente fueron atendidos porque él ya se lo había anticipado al jefe Constanzo telefónicamente; y que decidieron mantener sigilo para que la autora no oculte pruebas, lo que permitió que el allanamiento realizado en su domicilio en la mañana de este viernes 03 de julio de 2020 sea positivo.

Luego se ordenó el sumario administrativo y la inmediata suspensión como paso previo a la expulsión, que -adelantó- será en los próximos días.

Vanina Gisela Oliva es empleada municipal contratada hace año y medio, es hija de un empleado municipal. Sandrigo confió sentir mucha tristeza por lo que hizo.

FUIMOS A LA CASA DE VANINA

En la misma tarde de este viernes con el móvil de ReconquistaHOY fuimos a la casa de Vanina, en Bulevar Independencia al 1151, donde nos atendió su abuela, Celina, de 85 años, quien nos contó que con ella vive Vanina con sus tres hijos, de 18, 20 y 22 años; y el padre de Vanina.

Compró algunas cosas, pero dijo que lo hizo con el dinero del aguinaldo.

Celina contó que durante el allanamiento en la vivienda, los policías sacaron cosas y dejaron un desastre, y «cuando terminaron le dijeron que los tenía que acompañar, está detenida en la comisaria primera, no pude preguntarle nada, había muchos policías, no pude hablar nada, fue una sorpresa porque nadie sabía que había orden de allanamiento «, indicó la abuela de la inspectora que hoy está en boca de todos.

Celina también contó que su nieta compró algunas cosas, pero que le había dicho que lo hizo con el aguinaldo, razón por la que «no me llamó nada la atención».

OTRA JUBILADA CONTÓ CÓMO FUE ESTAFADA

Ramona Luján Roda, 69, jubilada del Friar, contó que se enteró que fue estafada cuando la policía de investigaciones llegó a su casa y le pidió que controle su tarjeta. Ahí se dio cuenta que no la tenía, que se la habían cambiado por una que está a nombre de Andrea Fabiana Ortiz.

La de Ramona la tenía otro jubilado estafado, Juan Pagura, 72, quien también dio su testimonio en ReconquistaHOY y refirió a que fue una inspectora municipal que se ofreció para ayudarlo en el cajero, miró el PIN y le cambió la tarjeta.

Ramona contó que fue al banco el 22 de junio a las 17:00 horas, dijo que solo tenía un saldo de 200 pesos, dijo que cuando ingresó al cajero se le acercó la inspectora municipal y le dijo que ese cajero no tenía dinero. Entonces se corrió hacia otro que estaba desocupado, mientras tanto la empleada municipal seguía a su lado.

Cuando terminó la extracción se le cayó un ticket, la inspectora intentó ayudarla agachándose y alcanzándole los papeles y la tarjeta, “ella quizás vio que puse mi clave”, explicó Ramona.

“Los de la PDI me dicen usted tiene su tarjeta, le dije que sí”, comentó Ramona Luján Roda, cuando fue a buscarla se dio cuenta de que no era la suya, “a su tarjeta la tenemos nosotros, nos llevó un hombre, mañana vaya al banco”, contó la víctima que le dijeron los uniformados.

«Fui al banco hable con encargado, me dieron que si esta mujer venia sacando plata que me sacó 100 mil pesos».

Según pudieron establecer cuando Ramona Luján Roda se retiró del cajero, la estafadora realizó la primera extracción, solicitó un crédito de 100.000 pesos que los sacó el 22,23 y 24 de junio 2020.

«Tengo la jubilación mínima, se hará cargo el banco o la municipalidad».

PALABRA DEL FISCAL QUE INVESTIGA LAS ESTAFAS REITERADAS

El fiscal Rodrigo González dijo en ReconquistaHOY que «la investigación se había iniciado hace tres semanas por otros hechos parecidos y ya se manejaba la información que podría ser esta mujer «.

Contó que en la requisa en la casa secuestraron algunos elementos de prueba y la aprehendieron.

La causa penal es por estafas reiteradas, según los artículos 173 y 174 inc. 5°, que tiene una condena mínima de un mes, y «por el monto de la pena no me permite que quede detenida ya que de ser condenada la pena sería sin cumplimiento efectivo porque no tiene condena previa «.