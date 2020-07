Encontraron manchas de sangre en la casa del ex secretario de Cristina Kirchner y hay cuatro demorados

Uno de ellos sería la última persona que lo vio en la ciudad de El Calafate. La Policía Científica de la provincia de Santa Cruz trabaja en la zona donde fueron halladas las pertenencias de Fabián Gutiérrez

En el marco del operativo para tratar de dar con el paradero de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner que está desaparecido desde el jueves, la Policía encontró manchas de sangre en la casa y ya hay tres demorados, según informaron fuentes judiciales.

Uno de ellos sería un joven de 20 años señalado como la última persona que vio al ex funcionario antes de su desaparición. De acuerdo con la información oficial, efectivos de seguridad de la provincia de Santa Cruz se encuentran trabajando en el caso, con ayuda de la Policía Científica, perros de búsqueda y agentes de Protección Civil que se sumaron desde Río Gallegos.

Según trascendió, esta tarde fue hallada la billetera de Gutiérrez, mientras que su camioneta fue encontrada con un vidrio roto y dentro de este mismo vehículo estaban su campera, con rastros de sangre, y las llaves de su casa.

El portal Opi Santa Cruz informó que, al entrar a la vivienda del hombre desaparecido, los uniformados vieron que el inmueble estaba revuelto y detectaron más manchas hemáticas y trozos de precintos.

Además, en uno de los operativos realizados en la zona encontraron el celular del ex secretario de Cristina Kirchner, quien fue visto por última vez el jueves pasado en la localidad de El Calafate.

Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Lisandro de la Torre, se encuentra en esta ciudad a disposición del juez Carlos Narvarte y de la fiscal Natalia Mercado, quienes llevan adelante la investigación.

“Hasta el momento estamos evaluando todas las hipótesis que tenemos, no descartamos ninguna hasta el momento y estamos en contacto permanente tanto con el juez como con la fiscal, trabajando de manera conjunta y evaluando los indicios”, explicó el funcionario santacruceño a medios locales.

Entre otras cosas, De la Torre explicó que el caso todavía está “en una etapa preliminar”, pero que las autoridades están “juntando toda la evidencia recolectada hasta el momento y recopilando también cierto nivel probatorio que seguramente ayudará en la investigación”.

“Hasta ahora tenemos personas a las que se les está tomando declaración testimonial y después quedarán a disposición del juzgado, que seguramente determinará el estado procesal en breve. Los testigos aportaron determinadas evidencias que hacen a los últimos momentos (de Gutiérrez),”, agregó.

El magistrado ordenó una serie de allanamientos mientras que se continuaba trabajando en un rastrillaje. Además, hay cuatro demorados en el marco de esta causa: uno de ellos es el joven de 20 años que sería la última persona que tuvo contacto con Gutiérrez.

Según el mencionado medio local, las autoridades tratar de armar el recorrido que hizo el ex funcionario antes de su desaparición, a partir de las cámaras de seguridad de negocios y viviendas cercanas al supermercado donde se lo habría visto comprando cerca de las 19:00 del jueves.

“Se sumarían a la búsqueda de indicios, la División Apoyo Tecnológico para el análisis de la información del teléfono celular, División Canes para la búsqueda de persona y se continúa con las declaraciones testimoniales de testigos, no obteniéndose resultados hasta el momento”, informó más temprano la cartera que dirige De la Torre.

El juez Carlos Narvarte sostuvo que en la casa de Gutiérrez no se encontró “ningún cuerpo” y se levantaron los rastros para determinar qué sucedió dentro de la vivienda en las últimas horas ya que “algunos indicios podrían dar cuenta de un hecho ilícito”. Cerca de las 23 anticipó que se iniciará un rastrillaje y se realizarán otras medidas que no quiso anticipar. El juez sostuvo que no tiene confirmación de la aparición de una campera manchada con sangre. La fiscal del caso es Natalia Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner.

El ex secretario del matrimonio Kirchner fue procesado en noviembre pasado, sin prisión preventiva por lavado de dinero agravado, a raíz de varias operaciones sospechosas vinculadas con maniobras de recaudación ilegal de la causa de los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno.

“Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita, fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez, y luego fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito”, consideró el juez federal Claudio Bonadio. “El vínculo con dicha asociación excede la de un mero secretario privado”, tal como era Gutiérrez, “pudiendo afirmarse en base a indicios objetivos que habría recibido dinero de dicha banda y luego lo puso en circulación en el mercado, intentando darle una apariencia lícita”, señaló el juez en su fallo.