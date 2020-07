Imputaron a un médico de Reconquista por delitos sexuales

El fiscal Marichal reveló detalles de la imputación de varios delitos sexuales contra un médico reconquistense

fuente: ReconquistaHoy

El fiscal Juan Marichal informó que imputó al médico flebólogo Pablo Gazze y pretende llevarlo a juicio por delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas mujeres, pacientes de su consultorio, quienes «se iban a realizar sesiones por problemas de varices y esclerosantes; y el médico se aprovechaba. Si bien los casos son muy similares, no son exactamente iguales, hubo casos que llegaron a constituir delitos más graves y otros casos menos graves, pero este médico cometía abusos, tocamientos en zona vaginales, o en otros casos llegando a mayores, todo aprovechándose de esta relación con sus pacientes. Sabemos que son estas cuatro víctimas que han denunciado pero podrían ser más porque las propias víctimas lo han dicho en sus denuncias, no obstante que hay muchas que todavía no se han animado a denunciarlo porque sienten miedo, o quizás vergüenza también, pero que sepan que esto no es una simple denuncia, que se está investigando y que se ha imputado; y ya estamos pensando en lo que será el futuro Juicio Oral, buscando los testigos, buscando ya preparar lo que es la acusación. Se han imputado abuso sexual, en algunos casos ha sido gravemente ultrajante en el sentido de que los tocamientos fueron en zona vaginal por debajo de la ropa; y en otros casos por lo menos uno, acceso carnal, en el sentido que se menciona que le practicó sexo oral a una de las chicas que era paciente de él, así lo denunció».

Explicó que el sospechoso nunca estuvo detenido, «por ahora permanece en estado de libertad».

Otro detalle que brindó la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales es que una de las víctimas perdió el trabajo por problemas psiquiátricos, lo que agrava la acusación; y que tienen información de que hay más víctimas que aún no se animaron a denunciar, pero que están a tiempo.

La audiencia imputativa fue el 17 de junio de 2020, en la sede del Ministerio Público de la Acusación, pero el caso recién fue informado por las autoridades este 07 de julio de 2020.