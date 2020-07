Este lunes continúa en Vera el juicio por el femicidio a Rosalía Jara

A partir de las 8:30hs en la mañana del lunes 13 de julio, el Tribunal integrado por los jueces Gonzalo Basualdo (presidente), Norma Senn y Mauricio Martelossi dará comienzo a una nueva audiencia del juicio por el femicidio de Rosalía Jara en el que se busca determinar el grado de responsabilidad que pudo caberle al imputado Juan Valdez en el hecho.

La jornada se extenderá hasta las 17:30.

Se espera que tras las declaraciones de testigos aportados por el fiscal Gustavo Latorre, ahora comiencen a escucharse testimoniales de personas propuestas por el abogado defensor Jorge Faisal.

El juicio se reanuda tras la segunda jornada que tuvo lugar el pasado miércoles 8.

Ese día, 13 vecinos pasaron por el estrado de los tribunales.

Durante ese miércoles, prestaron declaraciones las mellizas Yanina y Carolina Mansilla y Camila López Piedrabuena, quienes tienen o tenían una relación de amistad con Macarena Folla, hijastra del acusado, estas chicas en parte de su relato precisaron el horario en que Valdez sale de su casa la noche del 1ro de julio de 2017, ya que por la relación de amistad con su hijastra estaban en el lugar, tanto las mellizas como Camila López Piedrabuena afirman que Valdez salió de su casa alrededor de las 22,00 hs.

Por otro lado, prestaron declaraciones parte del entorno familiar del acusado, en este caso, Macarena Folla, su pareja Mariano Juanovich y Jeremías Folla, los Folla serían los hijastros de Valdez. Todos ellos aseguraron que el acusado la noche del 1ro de julio de 2017 alrededor de las 0,00 hs ya estaba en la casa, uno de ellos preciso ese horario e incluso como estaba vestido esa noche, manifestando que tenía un jeans y a pesar del intenso frio, dijo que tenía colocada una remera con rallas, pero no supo precisar el horario en que Valdez se había retirado del domicilio, o sea se acordó el horario en que volvió pero no el que salió. Estos chicos, después se refirieron a un supuesto abuso policial que vivieron durante la investigación, dijeron que los trataron muy mal, incluso hasta que llegaron a colocarles las esposas a uno de ellos siendo menor de edad, manifestaron que la policía llego también a apuntarle con el arma reglamentaria al bebe que tiene la pareja Folla – Juanovich, incluso hasta llegaron a amenazarla a la madre de la criatura. Mariano Juanovich, conto que no pudo ingresar a las filas policiales como era su deseo, porque uno de los investigadores de la PDI de apellido Cortina, le formo una causa, le pinto los dedos, lo amenazo y le dijo que mientras dure la causa el jamás podría entrar a la policía. Juanovich agrego que en todo momento la policía lo quería obligar a decir algo que él no sabía.

También el miércoles declararon los chicos que dijeron haber visto un auto blanco grande cerca de la garita al momento en que ellos estaban tomando en el kiosco de Marchetti Hnos, ubicado a unos metros antes de llegar a la garita en el acceso sur de Fortín Olmos, incluso uno de ellos preciso que este auto que no saben con seguridad si era el de Valdez, tenía los vidrios polarizados. Lo propio hizo el matrimonio conformado por Mauricio Darán y Carolina Valenzuela, quien también atestiguó que alrededor de las 22,00 hs de ese sábado 1ro de julio vieron un auto grande de color blanco cerca de la garita, este matrimonio en la declaración prestada delante del juez y las partes, dejo en claro que en una oportunidad fueron visitados por el defensor de Valdez, Jorge Faisal, quien trato de poner en una supuesta declaración algo que ellos nunca habían mencionado, ni tampoco habían firmado, motivo por el cual ante esa acción realizaron una consulta en fiscalía, lo mismo había mencionado una de las mellizas Mansilla, que dijo también tener temor porque en varias oportunidades fue “molestada” por el defensor a través de llamados y mensajes como para que cambie su declaración.

Otros testimonios del día miércoles lo brindaron los chicos que en la madrugada del domingo 02 de julio cerca de las 02,30 hs cuando se trasladaban hacia Vera, los pasó a gran velocidad un auto grande de color blanco que regresaba hacia la localidad.

En esta segunda jornada del juicio, brindaron su testimonio; Cintia Carolina Mansilla, Yanina Cintia Mansilla, Camila López Piedrabuena, Víctor Moloeznick, Alexa Macarena Folla, Mariano Juanovich, Jeremías Alejandro Folla, Mauricio Esteban Darán, Carolina Valenzuela, Francisco Maximiliano Serfaty, Martín Elías Silva, Santiago Jesús Acevey y Lautaro Bautista Brunello.

Como se informó más arriba, este lunes 13 continúa uno de los juicios mas importantes de los últimos tiempos en el norte santafesino.