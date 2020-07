La Asistencia Económica de Emergencia llegó a más de 160 localidades de toda la provincia

El programa, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para acompañar a los sectores económicos que no pudieron trabajar durante la etapa de aislamiento, lleva otorgados 50 millones de pesos.

El Programa de Asistencia Económica de Emergencia del Gobierno de Santa Fe, extendió su alcance a más de 160 localidades de los 19 departamentos de la provincia a un mes de su implementación y lleva otorgados más de 50 millones de pesos a unos 1900 beneficiarios.

La iniciativa otorga subsidios entre 10 mil y 50 mil pesos a locales comerciales y pymes proveedoras de servicios cuyos rubros no hayan sido exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que hasta el 31 de mayo se hayan visto imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas.

El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, se refirió al avance del Programa: “Aproximadamente el 60% de los destinatarios ya han percibido su apoyo económico no reembolsable para paliar la difícil situación que están atravesando. El gobernador ha sido muy claro y la idea es alcanzar a todos lo que no han podido trabajar y requieren la presencia del Estado. Son más de 160 localidades a las que hemos llegado, y hemos podido incorporar rubros que en un principio no se habían contemplado”.

Entre las actividades que más han demandado esta asistencia, se destacan los jardines maternales, tanto en las ciudades más pobladas de la provincia como en las localidades más pequeñas. Además, se registró un importante requerimiento por parte de transportes escolares en Rosario y Santa Fe, y de gimnasios y salones de eventos en el resto de la provincia.

Al respecto, Aviano agregó: “Los jardines maternales, gimnasios, transportes escolares y salones de eventos son los que más beneficiarios presentan, y, además, son quienes más complicaciones presentan ya que todavía no han podido volver a la actividad. Tenemos también una importante cantidad de solicitudes que han sido descartadas, ya que se trata de rubros que no están alcanzados por el decreto 472/20 por ser actividades que sí tuvieron la posibilidad de continuar trabajando durante la pandemia”, concluyó.