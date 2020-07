Nueva manifestación de jardines maternales

Luego de entregar un petitorio tanto al intendente de la ciudad, Amadeo E. Vallejos, como a los integrantes del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, los propietarios de Jardines de Infantes charlaron con Agencia eu!

“Le venimos a avisar que si ellos no nos habilitan en agosto vamos a abrir igual los jardines”, indicó Lilian Masat, del Jardín “Mi Casita”.

“Nos vamos a jugar por nuestras instituciones, si ellos no nos habilitan o no nos dan una ayuda, el primer día hábil de agosto comenzaremos a trabajar, con todas las medidas como corresponde, cuidando a nuestros niños y a nuestros docentes”, expresó.

El Petitorio fue entregado a los municipios de Reconquista y Avellaneda y a sus respectivos Concejos para que “ellos también se jueguen por nosotros, y si no podemos abrir que nos lleguen los subsidios o la ayuda económica porque no queremos cerrar nuestras instituciones, me parece que ya esperamos demasiado, los docentes están sin trabajar, no podemos pagar nuestras cuentas, y sentimos que la municipalidad y el Concejo, que el Gobernador y el Presidente no se están jugando por nosotros los Jardines de Infantes”, sentenció.

Esta es una de las pocas actividades que no están habilitadas en las ciudades de Reconquista y Avellaneda, el gobierno los tiene catalogados como rubro “comercio”, pero hacia este sector en particular aún no han llegado las ayudas solicitadas.

“Somos instituciones que también trabajamos el cuidado de la salud, estamos preparados para comenzar a hacerlo. Pero es triste y es lamentable que no nos estén escuchando. Me parece una locura que no nos estén habilitando. Si nuestro intendente (Vallejos) o el de Avellaneda (Scarpín) no se juegan por nosotros, quién se va a jugar por nosotros? Ellos saben que la familia trabaja y necesita de un jardín de infantes… son ellos los que tienen que dar la cara por nosotros”, sentenció.