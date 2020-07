Luis Mansur, sobre el Puerto de Reconquista: “Son todas mentiras del Gobierno”

El ex responsable del Ente Administrador del Puerto Reconquista, Luis Mansur, calificó de «mentirosos» todos los argumentos que el gobierno provincial manifiestó en el decreto de la intervención del organismo.

Como se conoció tiempo atrás, el gobernador de la provincia Omar Perotti dispuso la intervención del Ente Administrador del Puerto Reconquista. Para la tarea, designó interventor al Dr. Martín Deltín, en representación del gobierno provincial. Además le encomendó a la Sindicatura General de la Provincia que efectúe una auditoría integral del ente.

En el decreto, el gobernador Omar Perotti señaló que para tomar la decisión tuvo en cuenta, y destaca, que la “Terminal A” del puerto (espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites) “está inactiva y sin operaciones desde al año 2004”. También, que hace 16 años que “no efectúa un embarque ni movimiento portuario alguno. No realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto. Esto no solo representa un claro incumplimiento de la concesionaria al no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del Ente Puerto en la explotación del puerto comercial como tal, y concurre, cuanto menos en negligencia o abandono de sus funciones de contralor”.

Respuesta

Sin embargo, el ex administrador del Ente portuario, Luis Mansur replicó diciendo que “en función de éste decreto número 574, es importante hacer algunas declaraciones. Sobre todo por lo que están diciendo porque son cosas que no son ciertas, son todas mentiras que no se de donde las sacaron”.

“En los considerandos del decreto provincial dice que desde el año 2004 hasta la fecha la Terminal A del puerto está sin operar, es verdad. Pero mi función cuando ingresé en el 2012 era habilitar el puerto para que el empresariado de la zona tenga la oportunidad y comparar costos. Para que pueda ver si realizaban fletes con camiones o a través del río. Yo en el 2013 obtuve la habilitación del puerto, otorgada bajo decreto Nº 0351 firmada por el licenciado Juan Chimento que era entonces director de puertos y vías navegables, lo de los fletes era una cuestión de decisión del empresariado”.

“No creo que desconozcan por qué no se podía operar en nuestro puerto. Me llama poderosamente la atención que nuestros gobernantes no sepan lo que estaba pasando en el país desde el 2013 hasta la fecha en el sector de la navegación. En realidad nos toman el pelo, la verdad que me insultan las palabras del gobernador con las cosas absurdas con que argumenta en el decreto de intervención”, reflexionó Mansur.

Crítica

“Si vos me decís que se trata de una persona que no tiene criterio vaya y pase, pero está gobernando la provincia”, remarcó. Criticó directamente al contador Omar Perotti. “¿No sabe el gobernador y el interventor que en el 2013 el kirchnerismo ha fundido la empresa naviera?. ¿O no sabe el señor gobernador que está preso el “Caballo” Suárez porque lo empoderaron con todas las cosas (beneficios) que le han dado al sindicato? ¿O no sabe que las 2000 barcazas que teníamos con bandera argentina hoy están con bandera paraguaya? ¿Todas esas cosas no la saben los que manejan una provincia?, agregó.

En otro tramo, Luis Mansur consideró que la intervención del Ente Administrador Puerto Reconquista “es un hecho político. Yo estoy tranquilo porque tengo toda la documentación en mis manos como para demostrar lo que digo. Pude haber tenido algunos errores porque el que hace siempre se equivoca, pero no en lo que están diciendo. Es una barbaridad, es una gran mentira y que asuman ellos los costos. Yo estoy respondiendo a los considerando de éste decreto”.

Balances

En lo que respecta a la falta de presentación de los balances, que también se reprocha en el decreto de intervención provincial, el ex administrador respondió: “Es totalmente mentira. Los balances fueron presentados desde el 2012 fecha en que yo ingresé como administrador hasta el 2018. Inclusive están presentados en mano al Intendente Vallejos, también se los entregaba al Directorio donde el vicepresidente era Hugo Morzán, hoy funcionario del gobierno de Perotti. Por lo tanto le pueden preguntar a ambos porque es insólito que lo estén involucrando en ésto. También los balances los recibía Pablo Juckic que era secretario del ministro de Infraestructura provincial. Además todos los balances han sido votados por unanimidad”.

Asimismo puntualizó que el Síndico del Ente, también cuestionado por el gobierno provincial “está avalado por el Colegio de Contadores, no existe ninguna incompatibilidad, no hay nada que lo prohíba”.

Finalmente, el ex responsable consideró que la embestida contra el Ente Administrador Puerto Reconquista forma parte de la acción que está llevando el gobierno de la provincia contra Vicentín. Esto ya que la compañía forma parte de la empresa Ríos del Norte que está instalada en el puerto local.