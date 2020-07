Ordenaron detener al médico Pablo Gazze

Está en proceso judicial denunciado por seis abusos sexuales en perjuicio de quienes eran sus pacientes.

El fiscal Juan Marichal dispuso este miércoles 22 de julio de 2020 la detención del médico Pablo Gazze y el juez Santiago Banegas declaró legal la detención en el marco de la investigación por delitos contra la integridad sexual, donde el profesional tiene imputado seis hechos por cuatro víctimas.

El magistrado dispuso prisión preventiva por sesenta días (vencerá el 22 de septiembre a las 18:00 horas), para que el fiscal asegure las pruebas y presente la acusación para el juicio.

Gazze estaba imputado desde el 17 de junio de 2020, pero tramitaba el proceso en estado de libertad, lo que cambió este 22 de julio porque intimidó a una víctima mediante un llamado telefónico al esposo.

Según el fiscal, Gazze llamó por teléfono durante al menos 18 minutos al esposo de una denunciante, el martes 14 de julio, y tanto esa persona como su mujer lo tomaron como una intimidación porque les advirtió que iban a lamentar haberlo denunciado, y que si las cosas seguían se iba a tener que defender. La víctima de esa intimidación se lo confirmó al juez al decirle que la llamada fue intimidante porque dijo que podrían salir perjudicados los hijos y la familia.

El representante del Ministerio Público de la Acusación pidió al juez que deje detenido al sospechoso para que no entorpezca la investigación y para evitar que fugue, ya que puede ser condenado de mínimo a 8 años de prisión y hasta 50. Indicó que los seis hechos imputados ocurrieron en el consultorio que Gazze tenía en la Avenida Patricio diez al 723 de Reconquista, entre los años 2013 y diciembre de 2019. Son dos abusos sexuales simples en grado de tentativa, tres hechos de abusos sexuales gravemente ultrajantes y un abuso sexual con acceso carnal agravado por causar daño mental en la víctima. Todos ocurrieron en sesiones propias de su especialidad como flebólogo, haciendo tratamientos esclerosantes.

Gazze, en compañía de su abogado defensor, reconoció la llamada, pero negó que haya tenido ese sentido de intimidar, sino que llamó al esposo de la denunciante en carácter de amigo y paciente, ya que él también es su paciente, y quería que le cuente qué le había dicho su mujer sobre la denuncia. Le contó al juez que tiene 13 años de formación profesional que no es ni poderoso ni influyente, que lo único que hace es medicina y que no piensa ni fugar ni entorpecer la investigación, que siempre estuvo a disposición del Poder Judicial. En esta audiencia lo asistió el abogado particular Cristobal Cavanagh; quien colabora con el abogado rosarino Héctor Oroño, quien había viajado para asistirlo en la audiencia imputativa.

Fuente: ReconquistaHoy