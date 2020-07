Reabrieron las escuelas en algunas localidades de Santa Fe

Asistentes escolares y porteros se reintegraron para comenzar con la limpieza profunda de las instituciones educativas, luego de meses de permanecer cerradas.

La provincia dio este lunes un paso más en búsqueda del inicio de las clases en el territorio santafesino. La ministra de Educación, Adriana Cantero, adelantó la semana pasada que, en principio, el retorno a las actividades será a mediados de agosto en 400 escuelas, aunque Santa Fe y Rosario todavía no están incluidas en la nómina. Además, destacó que se está terminando de planificar un dispositivo con criterios sanitarios específicos.

La referente de la cartera educativa detalló también que las instituciones en cuestión pertenecen al centro norte de la provincia y que la decisión responde a un criterio de gradualidad. Básicamente, se trata de escuelas rurales que formarán parte de esta primera etapa del regreso a las aulas de manera semipresencial.

Zonas sin COVID-19

Los establecimientos pertenecen a “aquellas localidades no impactadas por el Covid-19”, dijo Cantero antes de remarcar: “Nuestro concepto de trabajo es el de burbuja comunitaria; se trata de poblaciones donde no hay demasiado acceso a la conectividad y además no están impactadas por el COVID-19”.

Por otro lado, una de las cuestiones que el Ministerio de Educación tomó en cuenta es que los pobladores de las comunidades donde se encuentran las escuelas que reiniciarán el ciclo escolar “no se trasladan de una localidad a otra”. Y este dato incluye a docentes y alumnos.

Protocolos

Respecto de los protocolos a adoptar, el regreso a la actividad será primero con grupos prioritarios e incluirá la “semipresencialidad con rutinas de higiene y sanidad indispensables y orientaciones pedagógicas específicas para este momento”, destacó la funcionaria al mostrarse cauta: “Siempre y cuando todo siga como hasta ahora, mirando el día a día en función del dinamismo del virus”.

En resumen, a partir de este lunes, los asistentes escolares y porteros se reintegrarán a los establecimientos. De acuerdo a una organización de horarios que determinará la dirección de cada escuela, para comenzar con la limpieza profunda de los establecimientos educativos.