Perotti anunció el arribo de refuerzos nacionales para combatir los incendios en las islas

El gobernador anunció la llegada de personal del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, a los que podrían sumarse nuevos aviones hidrantes y helicópteros de la Policía Federal Argentina.

El el marco de la inauguración del Hospital Modular de Granadero Baigorria, el gobernador Omar Perotti anunció la llegada de personal del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, a los que podrían sumarse nuevos aviones hidrantes y helicópteros de la Policía Federal Argentina, para combatir los incendios en la zona de islas, luego de un acuerdo alcanzado con el gobierno nacional.

El mandatario destacó que la vigilancia del área del Delta de Paraná comenzará a ampliarse “con el compromiso que asumió la ministra de Seguridad Sabrina Frederic, que es la presencia de la fuerza Albatros, ayudándonos a toda la vigilancia costera”. Además, se anexarían otros cinco aviones hidrantes y helicópteros con helibaldes de la Policía Federal Argentina.

Para el gobernador, es prioritario encontrar “una salida a esta situación”, donde la coordinación “será clave” entre todos los actores involucrados: “El plan estratégico tendrá que tener ejecución concreta. Hubo cientos de propuestas presentadas, comisiones, etc. Lo que tenemos que tener en claro que hay ciertas actividades que no deben darse más. Hay que tener un resguardo de sustentabilidad para el presente y para el futuro y en el que tengamos una responsabilidad conjunta. Hay un problema: las tierras que están cerca no son nuestras, no son nuestra jurisdicción. Allí hay que llegar a un acuerdo estratégico profundo y ojalá el programa estratégico con Nación nos permita llegar a un acuerdo”, expresó.

Asimismo, Perotti afirmó que los responsables deberán tener un castigo e ir presos bajo el peso de las acciones legales, a la par que destacó la coordinación de esfuerzos en la confección de operativos de alto costo.

Por otro lado, el gobernador no escondió su descontento frente a las repeticiones de los focos de incendio, ya que “pensábamos que luego del esfuerzo realizado con Nación, con los brigadistas, con los aviones hidrantes, teníamos controlada esta situación. Sin embargo, vemos una instancia de recrudecimiento de los incendios en las islas. Desgraciadamente las perspectivas de lluvias están lejanas, el panorama de bajante y de sequía juega en contra y la actitud de quienes toman el tema de la quema de pasturas como algo normal sin duda llevaron a este desastre”, finalizó.