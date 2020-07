Somaglia: los Vicentín “están dispuestos a dejar el Directorio”

El Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, habló en exclusiva con ReconquistaSF.com.ar sobre la reunión de este jueves donde se espera un avance en el acuerdo entre el gobierno y Vicentín.

“Lo último que uno puede perder es la ilusión de encontrar una salida a cualquier escollo, por lo tanto las expectativas son las mejores”, comenzó diciendo Somaglia respecto de la reunión que estarán manteniendo este jueves a la siesta con los directores de la empresa Vicentín.

El funcionario provincial que mantiene negociaciones con la empresa dijo que “es muy complejo” llegar a un acuerdo “cuando uno empieza a proyectar y redactar el plan de salvataje”.

“En ese plan hay que armar un esquema jurídico y un funcionamiento de ese salvataje, donde hay algunas discusiones que cada una de las partes pretende imponer que no resultan coincidentes con la otra. Específicamente el Gobierno Nacional como el de la Provincia creen que los integrantes del Directorio en su totalidad deben hacer un paso al costado para dar paso a un nuevo Directorio profesionalizado para que se encargue de toda la gestión ordinaria de la empresa y en paralelo para alcanzar eso es necesario que las acciones de la familia Vicentín sean entregadas a un fideicomiso, que tenga el cometido no solamente de lograr el acuerdo concursal, es decir el compromiso de pago a los acreedores, sino además trazar una estrategia para hacer sustentable a la empresa”, remarcó Somaglia.

En la primera reunión mantenida ante el Juez Fabián Lorenzini los directores de Vicentín dijeron que “estaban dispuestos a dar ese paso (correrse del directorio) en el marco de la redacción de un contrato, pero esto es habitual cuando uno comienza a transitar los laberintos de un contrato pero en una realidad tan compleja sobrevienen algunas dificultades”, dijo y graficó con el ejemplo de un contrato de alquiler: “vos querés alquilar una propiedad y tomaste la decisión de alquilarla pero después sobrevienen determinadas cuestiones como si es con impuestos, sin impuestos, con expensas o sin expensas, con garantías o sin garantías, con propietarios o no propietarios, bueno estamos en ese tránsito. Somos coincidentes en que la salida es el fideicomiso, ahora se discute como se arma, como se conforma, como es el tránsito hasta la firma de ese contrato”.

“La postura nacional y provincial es muy firme, muy rígida, en el sentido de que los directivos actuales deben correrse. Si estamos postulando en un incidente el apartamiento, mal podemos aceptar que continúen en el marco del consenso. Además hay determinados indicios que marcan que la administración que han tenido no ha sido muy feliz y entonces no podríamos coadministrar una empresa junto con personas que la han llevado a la situación de hoy”, siguió el Secretario de Justicia de Santa Fe.

Contactos sin el juez

“El Juez, creo que con buen criterio, dispuso abrir un proceso de mediación. El proceso de mediación o conciliación avanza a partir de determinados actos, no quiere decir que en una sola reunión o en dos o en tres se resuelva, y tampoco podemos estar todo el día en el juzgado, así que obviamente que más allá de las audiencias judiciales siempre hay contacto entre las partes para tratar de desatar los nudos que hasta ahora tenemos”, remarcó.

“En la actividad privada siempre me he desarrollado en la materia mercantil y me he encontrado en algunas situaciones similares porque esto es armar un rompecabezas. Acá lo que pasa es que además de ser una actividad privada, que el Estado ya afirmó que va a respetar, el Estado, por algunos principios de derecho público, no puede violar. Hay imposiciones que por tratarse del Estado no se puede tratar como a un particular más que puede ceder posiciones”, explicó Somaglia.

Acreedores enojados con Vicentín

Somaglia también habló con ReconquistaSF sobre varios acreedores que “no están dispuestos a entregar granos a la empresa si no se apartan los directivos. No es un mero capricho. No podemos convocar a bancos internacionales que están llevando a cabo una investigación acerca de las conductas y maniobras con dinero que aún no están claras como se produjeron, hay parámetros bancarios internacionales que no pueden compartir un directorio. Esa es la premisa primaria, el apartamiento del Directorio, la otra es la transferencia fiduciaria, que significa que le entregan las acciones al fideicomiso con un mandato. El mandato es salvar la empresa y luego de que se logra el salvataje se le devuelven las acciones a la familia Vicentín. No es que no las reciben nunca más, sí pero vuelven al final del contrato, una vez saneada la empresa”.

Beneficiarios del fideicomiso

“Los fiduciantes, los que entregan las acciones es la familia, cada uno de los integrantes de la empresa, los más de cien y pico” dijo y confirmó que cuando la empresa genere dividendos los accionistas de Vicentín van a recibir ingresos económicos.

“El fideicomiso ¿qué hace? administra, ¿para qué? para beneficiar, ¿a quíen? y va a beneficiar sin dudas a la firma porque sale del concurso y puede seguir trabajando y obviamente a los acreedores.

Fuente:ReconquistaSF