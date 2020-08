Los médicos nucleados en AMRA van al paro el lunes 10 de agosto

El gremio no acepta la resolución unilateral del Gobierno quien decretó un bono extraordinario de 3000 pesos, por única vez, no remunerativo. El 10 sólo atenderán urgencias y se respetarán las guardias mínimas.

El gremio AMRA, que defiende los derechos de los médicos, anunció por un comunicado de prensa que realizarán un paro de 24hs, previsto para el lunes 10 de agosto, sin asistencia a los lugares de trabajo (con mantenimiento de guardias mínimas y atención de urgencias).

En dicho comunicado, criticaron duramente la decisión unilateral del gobierno provincial de otorgar por decreto, un bono extraordinario de 300 pesos para los activos y 2400 pesos para los pasivos, por única vez, no remunerativo, durante el mes de agosto.

“El decreto del Gobierno Resulta a todas luces arbitrario y violatorio de los términos de la Ley 13.042 (Convenciones Colectivas para los Trabajadores Profesionales Universitarios de la Sanidad comprendidos en la Ley 9282) y deja de lado el diálogo y la discusión salarial contemplada en citada Ley 13.042”, remarcó la gremial médica.

Emiliano Meza, dirigente de AMRA, remarcó que “estamos decepcionados cOn este Gobierno, que pretende imponer un bono unilateral, no remunerativo, por única vez, que no diferencia a trabajadores. A esto se le suma que hay contratados que no se les renovaron los contratos y hay contratados con meses de atraso salarial. Esperemos que el Gobierno reconsidere esta decisión, convoque a paritaria y acuerde algo razonable con los gremios”.

