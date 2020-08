Empresarios de Reconquista ligadas al sector productivo renunciaron al Consejo Económico Productivo Público Privado

Tal es la molestia de los empresarios e industriales de la ciudad de Reconquista, que esta mañana renunciaron al Consejo Económico Productivo Público Privado que se formó hace pocos días por iniciativa del concejal Sergio Galló.

“Estamos muy preocupados por este nuevo atropello que estamos teniendo en el Parque Industrial con el bloqueo, no podemos entender que las empresas que le están poniendo ingresos genuinos al país no puedan trabajar porque veinte o treinta delincuentes no nos dejen ingresar a la planta”, subrayó el empresario Jorge Faccioli.

En la nota de renuncia del empresariado dejaron en claro que la decisión responde a “la inacción del intendente Dr. Amadeo E. Vallejos.

El jefe de la ciudad nunca estuvo en reuniones donde se invitaron a todos los sectores, incluso políticos, para solucionar el problema de Algodonera Avellaneda y la situación de bloqueo al Parque Industrial.

Natalia Ludueña, presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Litoral Norte señaló que “lamentablemente terminamos de renunciar a ese Consejo porque, la Municipalidad nos convocó, hemos formado parte del mismo, pero dejamos de pertenecer a dicho Consejo porque no hay producción posible si están bloqueando el acceso a 23 empresas que cuentan con personas de trabajo. Acá no solo se trata de las empresas que están en el parque, sino a toda una cadena: correos, cadena de pagos, logística, están bloqueando absolutamente a toda la actividad que afecta indirectamente la Parque Industrial. Hemos recurrido a todas las instancias y no hay respuestas”.

La nota de los empresarios remitida este viernes al intendente de Reconquista, Dr. Amadeo Vallejos, referenció: “En virtud de la no resolución del bloqueo al ingreso del Parque Industrial de Reconquista por parte del sindicato de aceiteros, textiles de las instituciones abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a la adopción de esta medida que está al margen de la ley destruyendo puestos de trabajo y empresas”.

“Por otra parte las instituciones productivas que hemos sido convocadas por la Municipalidad de Reconquista y formamos parte del Consejo Económico Productivo Público Privado, (ACIAR, CCENS, C.I.C.R, y el A.E.D.I.T.R) ante la inacción del intendente Doctor Amadeo Enrique Vallejos han decidido renunciar al mismo”, finalizó.