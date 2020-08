“Confiamos en la ciudadanía, no volvemos atrás”, expresó el intendente Vallejos.

El primero en hacer uso de la palabra fue el intendente Vallejos quien manifestó que: “Hemos decidido seguir con las medidas preventivas, extremar las medidas preventivas, confiamos en la ciudadanía, se ha sugerido no volver hacia atrás pero sí extremar las medidas con todo lo que implica, como actividades que veníamos realizando como comunidad, nos hemos relajado en este último tiempo y creemos que estas cosas nos hace reflexionar….no queremos que la gente que recuperó sus actividades vuelva hacia atrás con todo lo que significa en la parte económica…”

Por su parte la médica Leira Mansur indicó que: “…En el día de ayer se han diagnosticado 3 pacientes con covid, uno en Reconquista y dos en Avellaneda, a raíz de ello empezamos el mapa epidemiológico de los contactos estrechos de estas tres personas. La paciente de Reconquista es asintomática y está cursando la patología en el centro de aislamiento de la ciudad de Reconquista. A raíz de tomar conocimiento de que es covid positivo se inició el aislamiento de todos los contactos estrechos. Recuerden que contactos estrechos son las personas que estuvieran por más de 15 minutos a menos de una distancia de dos metros y sin el uso de protección como es el tapabocas o barbijo. Todas estas personas ya están cursando aislamiento desde anoche y según como evolucionen en estas primeras 48 – 72 horas se decidirá el hisopado correspondiente”.

“Con respecto a los dos casos de Avellaneda se realizó la misma tarea, los contactos estrechos de los dos casos están cumpliendo el aislamiento obligatorio, de los dos casos hay uno que es sintomático leve. Sobre los nexos epidemiológicos que tenemos de estos tres casos nuevos están bien definidos. Con respecto a Reconquista, el caso que se diagnostica ayer, el nexo epidemiológico tiene que ver con el caso indice de Las Toscas y sobre los pacientes de Avellaneda, uno de los pacientes al nexo lo tiene desde Villa Ocampo y el otro desde Santa Fe. Eso nos da tranquilidad en la evolución de nuestro mapa epidemiológico local, lo que no significa que tenemos que dejar de cuidarnos…las mejores herramientas que tenemos para seguir cuidándonos es respetar el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas y el lavado de manos frecuente…” expresó Mansur.

También el presidente del Concejo Municipal, Eduardo Paoletti refirió al tema: “Recalcar y reiterar lo que ya el intendente planteó…porque sabemos lo que hemos venido pasando todos, y lo que han pasado ciertos sectores, ciertas actividades durante este tiempo y creo que ninguno quiere volver a pasar por eso, entonces vamos a tratar de seguir sin volver hacia atrás, pero para no volver hacia atrás tener en claro que necesitamos de todos. Esta decisión que estamos tomando se hace apelando a nuestra conciencia….Nosotros sabemos lo que pasa los fines de semana en la plaza, ese es un claro ejemplo de la realidad que vivimos, eso este fin de semana no puede pasar, ahí vamos a tener una clara visión de si tomamos o no conciencia…toda la ciudadanía debe estar consciente de que tenemos que cuidar al otro…creo que no es momento de buscar culpables, de matarnos entre nosotros porque somos una comunidad y no es momento de buscar responsables, después buscaremos responsables si los hay y tendrán que responder si es que corresponde pero ahora es el momento de tranquilizarnos, de tener calma, de ver cuál es la situación y tratar de controlarla para que no se nos desborde. Si logramos eso vamos a seguir teniendo una vida mucho mejor que la que se están teniendo en otros lugares…”

El comunicado oficial del Gobierno de Reconquista luego de la conferencia:

”Debemos tomar conciencia de la pandemia que estamos viviendo, extremando las medidas preventivas que es lo que nos protege del contagio del virus”

El Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos convocó, ante la confirmación de un caso positivo en nuestra ciudad, a una reunión del Comité de Crisis y Seguimiento Sanitario del Coronavirus Covid-19.

El encuentro tuvo lugar en la mañana del jueves 20 de agosto en Casa del Bicentenario, donde las autoridades informaron que todos aquellos que estuvieron en contacto estrecho con el caso se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio.

Con la presencia del Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos; del Presidente del Honorable Concejo Municipal, Dr. Eduardo Paoletti; de la titular de la Región de Salud, Dra. Leira Mansur; de representantes de todos los bloques políticos y de instituciones de la sociedad civil, el Comité de Crisis y Seguimiento Sanitario del Coronavirus Covid-19 decidió permanecer en la misma fase.

En ese marco, el Intendente expresó que “estas cosas nos hacen reflexionar, sabemos la realidad por la que están pasando otras ciudades de la provincia, no queremos que la gente que ha recuperado actividades vuelva hacia atrás si no hacemos lo que debemos como comunidad”, por lo que apeló a la ciudadanía a “tomar conciencia de la pandemia que estamos viviendo, extremando las medidas preventivas que es lo que nos protege del contagio del virus”.

La responsabilidad individual es fundamental para cuidarnos entre todos. Por eso es necesario continuar con el uso de tapabocas, lavarse las manos, mantener la distancia social establecida de dos metros, no compartir mates ni objetos personales y desinfectar constantemente los espacios de uso común.

Todos juntos siendo responsables vamos a sobrellevar este desafío.

El mensaje a la comunidad:

Estamos frente a un desafío que aún no termina. Comenzamos a transitar una situación muy delicada. Tenemos que ser más solidarios y más responsables que nunca entre unos y otros.

