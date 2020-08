Realizaron varios allanamientos en Reconquista

“La idea del Ministerio Público de la Acusación es desarmar a los violentos y condenarlos”.

Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Leandro Mai y ordenados por el juez penal de turno, se realizaron en la mañana de este viernes 21 de agosto de 2020, en la Manzana 10, Lote 8, familia Mieres; en la Manzana 3, casa 6 propiedad de la familia Escobar; en la Manzana 2, Lote 14, de apellido Mosqueda; en Manzana 2, Lote 5, familia Duarte; en la Manzana 9, lote 21 propiedad de Díaz y en la Manzana 2, Lote 4, donde vive otro de los Duarte.

“El objetivo fue verificar la existencia de armas de fuego de todo tipo, cartuchos, municiones; y proceder al secuestro”.

Estos allanamientos son consecuencia de una denuncia realizada por el señor Javier Miguel Gómez, quien relató que a las 22:40 horas del 6 de junio de 2020, le habían arrojado botellazos y disparos con arma de fuego contra su vivienda, exhibiéndole un arma y una bolsa con cartuchos, le gritaban: “¡Que salgan las pulgas!”, “Esto es para vos y tus entenados“, habiendo reconocido a varios de los que estaban en el grupo violento: El Chavo Mieres y su hermano, El Negro Mieres, Quiróz, Tino Duarte, Mosqueda, y El Cone Díaz, entre otros. Ese día, los expertos en escena del crimen secuestraron perdigones en el interior de la vivienda de la familia Gómez. Varios vecinos-testigos declararon en la causa dando crédito a lo narrado por el denunciante.

En principio, informaron a ReconquistaHOY que habían sacado una tumbera de la casa de Díaz; y doce bochas con estupefacientes y cuatro plantas que serían de marihuana desde la casa de Escobar, donde convocaron también a personal de la Brigada Antidrogas que comunicó la novedad al Juzgado Federal de Reconquista. Escobar no quedó preso. La explicación que dieron a ReconquistaHOY en el Juzgado Federal es que no se produjo la detención porque no se priva de la libertad a una persona cuando la cantidad de estupefacientes es mínima y no hay investigación previa.

Aprehendieron a una sola persona mayor (Mauricio Díaz) y ahora el fiscal Mai deberá determinar si lo deja detenido y lo imputa inmediatamente; o lo libera para avanzar con la causa en estado de libertad, como los demás sospechosos de aquel ataque a la familia Gómez.

El fiscal explicó que la idea del Ministerio Público de la Acusación es desarmar a los violentos y condenarlos.

ALGO FALLÓ (Opinión):

Semejante despliegue y la intromisión a la propiedad privada, para lo secuestrado, determina que algo falló.