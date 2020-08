Se conformó el Comité de Emergencia Ambiental para prevenir los incendios en las islas del Delta del Paraná

Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental, del que participan las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, y el gobierno nacional.

Los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, y de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, participaron este jueves del primer encuentro del Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental, con el objetivo de coordinar acciones con las demás jurisdicciones para prevenir los incendios en las islas del Delta del Paraná.



Al respecto, Borgonovo destacó la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, al “pedir que se creara este Comité de Emergencia, con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y la participación de la Nación”; ya que el trabajo coordinado “nos parece que es un camino muy práctico para la solución, porque el delta obviamente no reconoce una sola jurisdicción, y si no hay un trabajo coordinado es imposible abordar la prevención”.



Además, precisó que la “Corte nos pide que entreguemos en unos días un informe con las medidas de prevención, control y cesación de incendios en el delta del Paraná, que estuvimos coordinando entre las provincias y Nación”.



Asimismo, Gonnet recordó que la conformación del Comité se enmarca en la implementación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, “en el cuál la provincia de Santa Fe viene participando hace varios meses, con propuestas y proyectos para evitar los incendios en las islas”.



Además, la ministra destacó el programa Red de Faros de Conservación, que está implementado Santa Fe, con “la funcionalidad que de monitorear y tratar de anticiparse” a los incendios; y recordó que el primer faro se instaló la semana pasada en el “Parque Nacional Islas de Santa Fe, a la Altura de Puerto Gaboto; y se propuso otro frente a Rosario, en un lugar que es dominio de la Municipalidad de Rosario, Islas de Charigüé, y nuestro gobernador propuso que se conforme un faro en la zona de Villa Constitución”, en la Isla Cafferatta.



“También, en el comité coincidimos que estamos ante un fenómeno natural extraordinario, que hace que las situaciones sean graves y que cualquier acontecimiento, que en otro escenario sería mucho más fácil controlar, en este es más complejo; por esto tenemos que extremar las medidas de precaución, monitoreo y concientización, para que esto no siga sucediendo”, concluyó Gonnet.



Del encuentro también participó el fiscal de Estado, Rubén Weder.