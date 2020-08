La AFIP denunció que Vicentín presentó facturas truchas para cobrar indebidamente reintegros por exportaciones

El Juzgado Federal de Reconquista se está desbordando por denuncias contra Vicentín

Fuente: ReconquistaHoy

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció penalmente a los responsables de Vicentin por la presentación de facturas truchas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 111,6 millones de pesos, informó el organismo público y lo confirmó ReconquistaHOY en el juzgado federal del Dr. Aldo Mario Alurralde, donde ingresó la denuncia el viernes 21 de agosto de 2020.

Para la AFIP, Vicentín hizo un “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales“.

“La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019”, explicó el organismo estatal en un comunicado en el que agrega que “la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores“.

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

AFIP informó que pudo determinar, entre otros elementos, que “las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería“.

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros “eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron “incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos“.

“Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, concluyó el ente recaudador.

MAS TRABAJO PARA EL JUZGADO FEDERAL DE RECONQUISTA

Recordamos que el mismo viernes 21 de agosto de 2020, la Cámara Federal porteña confirmó el envío al Juzgado Federal de Reconquista una parte de la investigación que empezó el fiscal federal porteño Gerardo Pollicita, sobre algunos directores de Vicentín saic por posibles delitos de contrabando, evasión y vaciamiento.

El camarista Pablo Bertuzzi es quien firmó la decisión que confirma la pretensión del fiscal Pollicita, tal como en primera instancia había resuelto el juez federal porteño Julián Ercolini, quien se abocará solo a la investigación por una presunta estafa concertada entre directores de Vicentín y funcionarios del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri. Del resto de las sospechas, se ocuparán el juez Aldo Alurralde y el fiscal Roberto Salum, por cuestiones de “territorialidad”. Esta decisión también era pretendida por los querellantes en la causa, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y el Banco Nación, porque esos posibles delitos se habrían instrumentado en el seno de la administración de la compañía, cuya sede social, centro de negocios y domicilio fiscal se encuentra en la ciudad de Avellaneda, Región Reconquista, provincia de Santa Fe.

Alurralde y Salum deberán investigar el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentín le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa.

Vicentín concretó la venta de acciones el 02 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía “estrés financiero” y luego dejó de honrar sus compromisos.

Quieren determinar adónde fue la totalidad de esos 122 millones de dólares, si es que acaso no los ocultaron para sacarlos del alcance de los acreedores.

Otro presunto delito a investigar en Reconquista es una presunta maniobra de contrabando de granos y evasión fiscal por parte de la firma Vicentín Paraguay s.a.

Buscan determinar si Vicentín se benefició irregularmente de exenciones impositivas a la exportación de soja a través de una filial en el exterior, con el propósito de “ahorrar impuestos y fugar ganancias” con posibles infracciones al código aduanero (art. 863 y siguientes) y al régimen penal tributario (ley 24.769).

El Juzgado Federal con asiento en la ciudad de Reconquista cuenta con competencia material para la investigación de delitos tributarios y aduaneros, por lo que es también aquí donde estos hechos deben ser investigados.

Tanto Vicentín como Renova, no solo poseen domicilio fiscal en la ciudad de Avellaneda, Región Reconquista, sino que además, la administración y sede social de las empresas funciona en esta jurisdicción, así como también la actividad comercial y centro de negocios.

Vaciamiento, contrabando y evasión de parte de directivos de Vicentín, son sospechas en las que coinciden el fiscal federal Pollicita y dos organismos estatales, nacional y provincial: la Unidad de Investigación Financiera, UIF; y la Inspección General de Personería Jurídica del Gobierno de la provincia de Santa Fe.

OTRA DENUNCIA

En las últimas horas ingresó al Juzgado Federal de Reconquista otra denuncia contra directores de Vicentín, presentada por un buffet internacional. El Dr. Alurralde ya le corrió traslado al fiscal federal Roberto Salum para que se expida al respecto.