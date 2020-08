El jefe de la policía Sarnaglia pidió licencia y se puso a disposición de la Justicia

Fue mencionado en la causa de juego clandestino en Rosario que terminó con dos fiscales presos por pedidos de coimas.

El jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, pidió licencia en su cargo y se puso a disposición de la Justicia porque fue mencionando en la causa que investiga juego clandestino y coimas en Rosario, que terminó con dos fiscales presos (Serjal y Ponce Asahad).

“Presenté un pedido de licencia para poder defenderme”, afirmó ante la consulta de periodistas.

Según el diario La Capital, en una de las audiencias imputativas que se realizaron durante la investigación de la causa, los fiscales mostraron una esquela en la que figuraba textualmente: “Vamos a tener un gasto de 20 K por mes x sala. Se lo vamos a dar en 10 k por mes a cada comisario para que se lo reparta con los jefes de inspección y orden y los otros 10 K por mes son para Sarna. Después también hay como otros 10 K por mes que serían los gastos de la federal, la fiscalía y otros Monos. En general cada sala tendría un gasto de 30 K por mes”.

Recordemos que Víctor Sarnaglia fue una jugada muy fuerte que hizo el gobernador Perotti cuando le pidió que vuelva a las fuerzas (ya que estaba retirado hace años) para que asuma este importante cargo.

Ruben Pirola, senador por el departamento Las Colonias, sostuvo por LT10 que “no me sorprende que pida licencia por lo que se dijo en la prensa. Si me sorprende que se divulguen cuestiones que tienen ver con una investigación. Nosotros alentamos las investigaciones pero entendemos que no deben salir del ámbito de la Justicia hasta que se puedan probar”.