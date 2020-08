La Provincia presentó los Juegos Culturales Evita bajo el lema “Abrazá tu Cultura”

La edición Nº 15 del certamen está destinado a artistas, creadores y creadoras jóvenes –sub 15 y sub 18– para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto y canto solista. Y a personas mayores –de más de 60 años– para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento y poesía. La inscripción es vía web en santafe.gob.ar/cultura hasta el 21 de septiembre.

Durante una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales de la provincia, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, y parte de su equipo de trabajo; la directora provincial de Programas Socioculturales Mariana Escobar y el secretario de Gestión Cultural Jorge Pavarin, junto al secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Luis Freyre, presentaron los Juegos Culturales Evita.



Se trata de la edición número 15 y en esta oportunidad es bajo el lema “Abrazá tu Cultura”. La inscripción será hasta el 21 de septiembre vía web: santafe.gob.ar/cultura, y través del Ministerio de Gestión Pública, se realizará la difusión hacia todas las comunidades del territorio provincial a través de sus municipios y comunas, para garantizar la participación federal.



“Nos parece que tiene un valor importantísimo, en este contexto de pandemia y aislamiento social porque la cultura ayuda y ayudará a la resocialización. Todos los intendentes y jefes comunales ya se sienten parte para convocar no solo a jóvenes sino también a adultos mayores”, destacó Freyre.



Por su parte la directora provincial de Programas Socioculturales, Mariana Escobar, brindó detalles acerca de los juegos: “Hay dos instancias; una departamental que evalúa los inscritos on line y pueden inscribirse en santafe.gov.ar haciendo un click directamente en Evita 2020 o por el link de Cultura y en las redes sociales del ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Luego los seleccionados de la instancia provincial serán los representantes en la Nación de manera virtual y, el gobierno de la provincia también los premiará previamente”.



Los Juegos Culturales Evita tienen como objetivo promover las identidades culturales locales, garantizar el derecho de expresión y promover la participación en actividades culturales y creativas de jóvenes, adolescentes y adultos mayores de todo el territorio provincial santafesino.



Se convoca a artistas, creadores y creadoras jóvenes – sub 15 y sub 18 – para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento, poesía, videominuto y canto solista. Y a personas mayores – de más de 60 años- para participar en las disciplinas fotografía, pintura, dibujo, cuento y poesía.



A raíz del contexto actual de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el desarrollo de los juegos se hará de forma virtual.



Para consultas (no inscripciones) podrá escribirse a: juegosevitasf@santafe.gob.ar



DESTINATARIOS

Los Juegos Culturales Evita Santa Fe 2020 están destinados a jóvenes y personas mayores, divididos en tres categorías:



>> Sub 15: podrán inscribirse jóvenes que tengan entre 12 y 15 años de edad al 31 de diciembre de 2020.



>> Sub 18: podrán inscribirse jóvenes que tengan entre 16 y 18 años de edad al 31 de diciembre de 2020.



>> Personas mayores: podrán participar hombres y mujeres de 60 años de edad o mayores, nacidos hasta el año 1960.