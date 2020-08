Falleció el segundo paciente con covid-19 positivo del departamento General Obligado

Fuente: ReconquistaHoy

La máxima autoridad de la región Reconquista, la Dra. Leira Mansur entrevistada por Gustavo Raffin dijo que se trata de un hombre de 85 años, con algunas como comorbilidades que se había deteriorado mucho su salud. Cabe mencionar que estaba internado en el Hospital de Villa Ocampo.

Sobre el caso confirmado en Reconquista el sábado 29 de agostos de 2020, dijo que todavía no se confirmó el nexo, explicó que es una persona con una actividad laboral muy fluida que estuvo en varios lugares donde pudo haber contraído la patología.



Relató que ante esta circunstancia, en la que el paciente tuvo viajes y contactos con transportistas no los pone un escenario tan complicado, señaló que hubiera sido más complicada la situación si el paciente no hubiera tenido actividad, se hubiera contagiado y no se podría determinar el nexo, dijo que en esa situación podría hablarse de circulación viral.

Detalló que en Reconquista hay 6 casos, que en Avellaneda hay nueve casos, remarcó como positivo que entre martes y miércoles de esta semana gran parte de esos pacientes tendrán el alta debido a su buena evolución y el tiempo transcurrido.

“Por el tiempo y por los síntomas, si evolucionan 10 días asintomáticos, se evalúa todo el contexto, evaluamos que estamos cerca del alta”, aseguró Mansur.