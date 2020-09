SIPRUS va al paro por 48 hs este martes y miércoles

Luego de una importante votación, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud informa que más del 80% de las y los compañeros definieron parar este martes 1 y miércoles 2 de septiembre un PARO sin asistencia a los lugares de trabajo. Cada regional informará de las actividades a realizar.

“Nuestras paritarias siguen en cuarentena. Salarios que rozan la canasta de pobreza y trabajo precario es la realidad que sufrimos los profesionales de la salud. La respuesta del gobierno provincial sigue siendo la misma: un bono de tres mil pesos en negro. Bronca da la indiferencia del Gobernador y la Ministra de Salud a una situación en la que, por el pluiriempleo y las malas condiciones de trabajo, se llevó a cientos de contagios en el sector salud”, aseguraron desde SIPRUS – Fesprosa.

“Las y los compañeros comenzamos a sentir el desgaste de cuatro meses de exposición sin ningún acompañamiento. La respuesta fue la unidad de distintos gremios como hacía mucho tiempo no se lograba. Y no nos cansamos de repetir que, de seguir así, no se va a poder sostener la atención de la población en el peor momento de la pandemia”, definieron.