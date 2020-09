Cierra Servifiestas Bilma

FUENTE: ReconquistaHOY.

En agosto de 2020 Servifiestas Bilma cumplió 35 años como empresa familiar; y este 01 de septiembre, su propietario, Fabián Gregoret, anunció el cierre en diálogo con Gustavo Raffin en la tarde de ReconquistaHOY.

Señaló que los últimos fueron meses duros, que después de salir de un verano flojo, vino la pandemia y no entró un peso, “solo acumulamos deudas y antes de perder todo, tomamos esta decisión “. Indicó que mantener la empresa amerita mantenimiento e insume mucho dinero, “y si no hay entrada de plata no se puede mantener”.

“Cayeron el 60% de las fiestas reservadas”.

Fabián contó que ya se esfumaron los ahorros y hasta tuvo que vender su lancha, botón de muestra del sacrificio para quienes conocen su pasión por el río.

Todos sabían que hasta septiembre aguantaba. Son 9 meses sin entrada de plata, recibimos solo un aporte del gobierno provincial que solo nos alcanza para vivir.

Por ahora está devolviendo el dinero entregado por los clientes que tenían reserva de fechas y no tiene definido su futuro laboral. Le falta cerrar acuerdo con uno de los empleados y luego verá cómo se reinventará, pero cree que estará relacionado con la gastronomía. El salón lo ofrecerá en alquiler.

Fabián Gregoret tiene 52 años y recuerda que trabaja desde los 12, primero en el taller de su padre; y desde los 17 en la empresa gastronómica que inició su madre, Bilma.

Tiene fe y recuerda que ya salió de situaciones “peores “. Minimiza que este problema “es solo un problema económico. Te duele, te cuesta, pero es solo económico. Esto, dentro de un par de años, solo será una anécdota“.

Recordó que “mucha gente está en la misma situación que nosotros, la gastronomía y la hotelería está muy complicada”, pero que a pesar de todo añadió que “siempre hay que mirar para adelante, que todo cambio tarde o temprano es para mejor“.