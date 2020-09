La diputada Matilde Bruera cuestionó a la oposición por negarse a votar la citación al ministro Saín

Reclaman a la oposición el rechazo de la oposición para que el Ministro de Seguridad de Santa Fe vaya a la Cámara de Diputados para hablar sobre la denuncia que realizó el funcionario provincial sobre el uso de fondos reservados de ese Ministerio durante la gestión de Maximiliano Pullaró para pagar.

Tal vez no sea un hecho histórico pero lo que pasó en las últimas horas en la Legislatura santafesina fue, al menos, un hecho inusual: la oposición se negó a que el Ministro de Seguridad Marcelo Sain vaya al cuerpo a reunirse con los legisladores.

En la sesión legislativa provincial del 13 de agosto la Diputada provincial del PJ , la abogada y Diputada del Pj Matilde Bruera presentó un proyecto para citar al Ministro de Seguridad, Marcelo Saín a una reunión informativa en la Legislatura para que amplíe su denuncia contra Asuntos Internos por el desvío de fondos reservados para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a los policías implicados en el encubrimiento de la muerte de Franco Casco.

A principios de agosto, con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman, Saín presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Complejos a cargo de la Fiscal Mariela Jiménez, en la ciudad de Santa Fe.

La Diputada provincial del PJ Matilde Bruera aún sigue sorprendida. Es que en la última sesión de la Cámara de Diputados, el bloque del Frente Progresista hizo valer su mayoría y rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto de Bruera, que fue girado a la Comisión de Seguridad para su análisis para que el Ministro concurriera a la Legislatura santafesina.

“Deberían ser los más interesados en que se dilucide qué ocurrió en ese caso. Yo que Pullaro, propondría que venga el ministro”.

En esta línea, la legisladora del PJ, señaló que “no debe perderse de vista que el caso Franco Casco es un caso de violencia institucional porque el delito imputado es la desaparición forzada y creo que tiene la entidad suficiente para que sea escuchado el Ministro”.

“Implica fondos públicos y ratifica la hipótesis que hay en la investigación del caso Franco Casco, con la participación de personal policial en el encubrimiento de ese caso”.

La semana pasada el ex Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro respondió a las críticas por las denuncias a funcionarios de su gestión y dijo que está muy preocupado por la inseguridad en Rosario. Por eso, la diputada no entiende como después de estas declaraciones “ no quieren escucharlo a Sain”.

“Es increíble que estén preocupados por la inseguridad y no quieren escucharlo al ministro”.

Sin embargo, Bruera no se quedará con la negativa e insistirá con ese proyecto porque cree que es necesario escucharlo ya que “es una denuncia muy grave”.